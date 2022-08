Rzadki wyczyn Lewandowskiego. Wcześniej udało się to tylko trzem Polakom

5.08 | Robert Lewandowski: gra w Barcelonie to wielkie wyzwanie.

Robert Lewandowski i FC Barcelona błysnęli w niedzielnym ligowym meczu z Realem Sociedad, pokonując rywala na jego boisku 4:1. Sygnał do ataku, już w pierwszych sekundach, dał polski napastnik. Prawdziwy koncert gry zespół Blaugrany dał jednak dopiero po przerwie.

Przed tygodniem w swoim debiucie ligowym w barwach FC Barcelona Lewandowski nie zdołał wpisać się na listę strzelców w starciu z Rayo Vallecano. Na debiutancką w rozgrywkach bramkę zaczekał do niedzieli i meczu 2. kolejki z Realem Sociedad.

Polak obchodził w tym dniu 34. urodziny i sprawił sobie prezent w postaci dwóch goli - w 1. i 68. minucie - zwycięstwa Dumy Katalonii 4:1 oraz tytułu najlepszego piłkarza meczu.

Trafiali przeciwko Realowi i Barcelonie

Kapitan naszej reprezentacji jest 22. Polakiem, który miał okazję zagrać w najwyższej klasie rozgrywkowej w Hiszpanii. Wcześniejszymi najbardziej znanymi postaciami byli: Wojciech Kowalczyk, Jan Urban i Roman Kosecki. Całą czwórkę łączy fakt, że są jedynymi reprezentantami Biało-Czerwonych, którzy w jednym meczu ligi hiszpańskiej co najmniej dwa razy wpisali się na listę strzelców.



RSO 1-3 FCB (68') - Lewandowski es el CUARTO jugador polaco que logra un doblete en TODA la historia de La Liga, tras Urban, Kosecki y Kowalczyk. Han pasado 25 años desde el último precedente. pic.twitter.com/jaesznWEhL — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) August 21, 2022





Pierwszy, który dokonał tego nie lada wyczynu był Urban, legenda Osasuna Pampeluna. Ofensywny pomocnik najbardziej zasłynął nie dwoma, a trzema golami w meczu z Realem Madryt i to na legendarnym Santiago Bernabeu. 30 grudnia 1990 roku - ten dzień 60. letni obecnie trener pozostający bez klubu (po zwolnieniu latem z Górnika Zabrze) zapamięta do końca życia. Jego drużyna wygrała 4:0, a on oprócz hat-tricka dołożył też asystę.

Źródło: Imago Urban nie tylko z powodzeniem grał w Osasunie, ale też ją później trenował

Pamiętny występ ma też w swojej karierze Kosecki, który grał też w Osasunie, ale najsłynniejszy mecz rozegrał jako zawodnik Atletico. 30 października 1993 roku strzelił dwa gole i zaliczył asystę w spotkaniu przeciwko Barcelonie, prowadząc swój zespół do zwycięstwa 4:3 na Vicente Calderon.

Źródło: Getty Images Po trzyletniej przygodzie w Hiszpanii Kosecki ruszył na podbój Francji

Ostatnim przed Lewandowskim polskim piłkarzem, który na ekstraklasowych boiskach w Hiszpanii ustrzelił dublet był Kowalczyk. 27 stycznia 1997 roku ówczesny napastnik Betisu Sewilla dwa razy pokonał bramkarza Realu Valladolid (3:1).

Źródło: Newspix Kontuzje uniemożliwiły Kowalczykowi zrobienie wielkiej kariery

Na kolejny taki występ Polaka w Primera Division trzeba było czekać do ostatniej niedzieli, czyli ponad 25 lat.