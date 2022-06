Bayern szuka następcy Lewandowskiego, Niemcy analizują. "Jak to się zepsuło"

Od dłuższego czasu wiadomo, że Lewandowski nie zamierza zostawać w Bayernie, a pragnie przenieść się do Barcelony. Problem w tym, że obowiązuje go jeszcze roczny kontrakt, Bawarczycy nie mają nikogo lepszego na jego miejsce i dlatego nie chcą go puścić.

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski nie chce już grać w Bayernie

Bayern szuka napastnika

Lewandowski gasi pożar w niemieckich mediach. "Nie chcę eskalacji konfliktu" Ostatni wywiad... czytaj dalej » Mistrzowie Niemiec starają się już pozyskać przede wszystkim Sadio Mane z Liverpoolu, ale negocjacje są trudne, bo oba kluby mają odmienne oczekiwania finansowe.

Bayern jest także zainteresowany młodym napastnikiem VfB Stuttgart Sasą Kalajdziciem. To jednak ma być opcja rezerwowa.

Sprowadzenie Senegalczyka czy Austriaka mogłoby być szansą dla Lewandowskiego. Czy jednak byliby oni w stanie zastąpić polskiego napastnika, który niemal co roku zdobywał tytuł króla strzelców w Bundeslidze?

"Bayern szuka napastnika, który zagwarantuje 30 goli" - ocenia Georg Holzner z "Kickera". "Lewandowski jest ciągle pracownikiem klubu, a jego kontrakt obowiązuje do 2023 roku. Bayern nie znalazł jeszcze odpowiedniego zastępcy za swojego czołowego strzelca. Gdy pojawi się możliwość pozyskania napastnika, co do którego w Monachium będzie zaufanie, że strzeli około 30 goli w sezonie, to tylko wtedy osoby odpowiedzialne w klubie będą mogły dostosować się do oczekiwań Lewandowskiego" - analizuje "Kicker".

Mane w ubiegłym sezonie Premier League strzelił 16 goli w 34 meczach, a Kalajdzić trafił sześć razy w piętnastu spotkaniach.

"Jak to się zepsuło"

W "Kickerze" nie mają wątpliwości, że obecna sytuacja jest bardzo trudna. W artykule zatytułowanym "Sprawa Lewandowskiego: jak to się zepsuło" przypominają kolejne etapy ochładzania się stosunków między Bayernem i jego najlepszym napastnikiem.

Holzner przekonuje, że Lewandowski w drugiej części sezonu krytykował już styl gry zespołu, w którym mógł strzelać mniej goli, a przez to miał mniejsze szanse na indywidualne zaszczyty. Przypomina także, że Polaka bardzo zabolał fakt, że działacze Bayernu próbowali najpierw dogadać się w sprawie transferu z Erlingiem Haalandem, a dopiero w drugiej kolejności myśleli o przedłużeniu z nim umowy.

