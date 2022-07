Lewandowskiego tłumaczą cytatem z Paulo Coelho

Barcelona rozegrała na Red Bull Arenie ostatni mecz letniego tournée po USA. Wygrała 2:0 po golach Ousmane'a Dembele i Memphisa Depaya. Mogła i powinna wyżej, ale sześciu naprawdę dobrych okazji nie wykorzystał Lewandowski. Dla piłkarza tej klasy to prawdziwa próba charakteru, bo zwykle potrzebuje jednej, maksymalnie dwóch szans, by cieszyć się z trafienia.



New York!pic.twitter.com/3Nd3Y9Nxjy — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 31, 2022





Cierpliwie czekają na gole

Bardzo spokojnie do wszystkiego podchodzą w Katalonii.

Noc frustracji Lewandowskiego. Okazji miał mnóstwo, gola nie strzelił Robert... czytaj dalej » Sporo miejsca występowi Lewandowskiego poświęciła Maria Tikas w swojej analizie dla katalońskiego "Sportu". Dziennikarka sięgnęła nawet po odniesienie do literatury. Przypomniała cytat Paulo Coelho z "Alchemika": "Kiedy czegoś gorąco pragniesz, to cały wszechświat działa potajemnie, by udało Ci się to osiągnąć".

"Inaczej było w przypadku Lewandowskiego. Polak jest bardziej podekscytowany niż dziecko, by strzelić pierwszego gola dla Barcelony, pokazał to przeciwko Red Bulls, ale na razie mu się nie udaje" - napisała Tikas, zwracając uwagę, że Polak był tak zdeterminowany, że na murawie spędził aż 71 minut.

Autorka podkreśliła, że poza nieskutecznością napastnik zagrał kompletny mecz.

"Pomagał w zadaniach defensywnych, odebrał kilka piłek, schodził do środka pola, by rozgrywać, świetnie chronił piłkę i był zawsze tam, gdzie być powinien. Aby strzelić gola, musisz stwarzać okazje. Xavi ma wreszcie napastnika, który to robi. Lewandowski zdobył w karierze dość bramek i tutaj nie zamierza przestać. To kwestia czasu. Wygląda na to, że z pierwszej będzie się cieszył już z numerem 9 na plecach" - napisała Tikas, przypominając, że w sparingach w USA kapitan reprezentacji Polski grał z 12.

Katalończycy sezon Primera Division zainaugurują 13 sierpnia meczem z Rayo Vallecano. Wcześniej, bo 7 sierpnia zagrają towarzysko z meksykańskim UNAM o Puchar Gampera.

Samego Lewandowskiego w piątek 5 sierpnia czeka jeszcze oficjalna prezentacja na Camp Nou. Prawdopodobnie wtedy przejmie oficjalnie koszulkę z numerem 9.