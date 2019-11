Lewandowskiego czeka operacja. "Decyzja w najbliższych dniach"

17.08 | Najpierw strzał wślizgiem, potem z rzutu karnego - w ten sposób Robert Lewandowski zainaugurował nowy sezon Bundesligi. O ile gole z jedenastu metrów są czymś powszechnym u Polaka, to niecodziennie ogląda się w jego wykonaniu takie rajdy, jak przy pierwszym trafieniu z Herthą Berlin.

24.08 | To się nazywa start sezonu. Był dublet, jest hat-trick. Robert Lewandowski jest w wybornej formie. W sobotę strzelał w Gelsenkirchen, a jego Bayern wygrał 3:0.

Robert Lewandowski z dziesiątym w tym sezonie trafieniem w Bundeslidze. Polak trafił sobotę w meczu z Paderbornem (3:2). Zanim trafił do siatki, w pierwszej połowy zdążył zaliczyć fatalne pudło.

Niemieckie media po "katastrofie" Bayernu. "Uratowałoby go tylko pięciu Lewandowskich" Koszmarna sobota... czytaj dalej » O konieczności pójścia pod nóż Lewandowskiego napisał "Przegląd Sportowy". Napastnik Bayernu i reprezentacji Polski ma od dłuższego czasu planować poddanie się operacji, bo dokucza mu przepuklina pachwinowa.

Problem nie jest poważny, aczkolwiek w końcu trzeba się z nim zmierzyć. Pytanie, kiedy będzie najlepszy na to termin.



- Na ten moment nie jest podjęta decyzja odnośnie zabiegu, więc trudno ocenić, jak długa przerwa go czeka. Robert w najbliższych dniach podejmie decyzję odnośnie terminu - stwierdził Zawiślak. To bardzo dobry znajomy "Lewego", przyjaźnią się od dzieciństwa. Zajmuje się mediami społecznościowymi polskiego piłkarza.

Żal zatrzymywać taką maszynę