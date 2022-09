Lewandowski rozwiał wszelkie wątpliwości. "Cztery mecze wystarczyły"

Ostatni mecz Duma Katalonii rozgrywała w sobotni wieczór. Sevillę pokonała na jej terenie 3:0, a kolejnego gola, już piątego w sezonie, strzelił Lewandowski. Wspólnie z Iago Aspasem z Celty Vigo jest liderem klasyfikacji strzelców.

Oglądasz Wideo: ELEVEN SPORTS Gol Lewandowskiego z Sevillą

"Pan Gol" - tak kapitana reprezentacji Polski nazwał w poniedziałek kataloński "Sport". Dziennikarze podkreślają, że "Lewandowski jest dziewiątką, której potrzebowała Barca. "Udowodnił, że jest światowej klasy piłkarzem".

"Zabójczy" - to z kolei tytuł "Mundo Deportivo". "Lewandowski już robi różnicę dla Barcelony. Odgrywa rolę lidera i jest zawodnikiem z pola, który rozegrał najwięcej minut" - podkreśla dziennik.

Źródło: "Mundo Deportivo", "Sport" Lewandowski zachwycił Hiszpanów

"Oferuje Barcelonie inne możliwości"

"Cztery mecze wystarczyły, by Polak rozwiał wątpliwości, jeśli ktoś je miał, co do jego wieku czy kwoty" - zaznacza "Mundo Deportivo".

Xavi nie szczędzi pochwał Lewandowskiemu Robert... czytaj dalej » Liczby snajpera, który na Camp Nou trafił latem z Bayernu za 45 mln euro, dziennikarze rozłożyli na czynniki pierwsze. "W Sewilli oddał cztery strzały, wszystkie cztery na bramkę, a w sumie ma już 17, z czego 12 w światło bramki" - odnotowano.

"Lewandowski wnosi znacznie więcej niż gole. Pełni rolę lidera, zachęca i instruuje kolegów z drużyny. Jego gra tyłem do bramki oferuje Barcelonie inne możliwości" - zauważa dziennik.

"W czterech meczach strzelił już pięć goli, a mógł jeszcze więcej, bo Lewandowski jest nienasycony" - czytamy w artykule.

Kataloński dziennikarz Edu Polo przypomniał kilka sytuacji z meczu z Sevillą, w których koledzy zachowali się zbyt egoistycznie. Na myśl przychodzi mu przede wszystkim kontratak Barcelony, w którym Polak zaczął pędzić za swoim kolegą Ousmane Dembele.

"Efektownym sprintem usadowił się w strefie rywala, czekając na pomoc. Dembele zdecydował się na akcję indywidualną, Lewandowski ubolewał, ale spektakularny bieg napastnika nie pozostał niezauważony" - pisze dziennikarz.

"Nie wydaje się, żeby miał być poddawany wielu rotacjom"

Odnotowuje też pierwszą w nowym klubie zmianę Polaka w trakcie oficjalnego meczu. W pierwszych trzech kolejkach "Lewy" grał "od deski do deski". W sobotę trener Xavi Hernandez dał mu odpocząć w 74. minucie. To z myślą o środowym spotkaniu w Lidze Mistrzów z Viktorią Pilzno. Gazeta twierdzi, że takich meczów, w których 34-latek będzie schodził przed zakończeniem spotkania, będzie niewiele.

"Lewandowski gra prawie wszystko i nie wydaje się, żeby w tej chwili miał być poddawany wielu rotacjom" - uważa dziennik.



El polaco, que lleva cinco tantos en cuatro partidos, es el líder del equipo y aporta mucho más que goles



@EduPolohttps://t.co/ZF0xFbNSc8 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 5, 2022





W tabeli La Liga Barcelona z dziesięcioma punktami zajmuje drugie miejsce (liderem z dwunastoma jest Real Madryt). Następne spotkanie wicemistrz Hiszpanii rozegra w sobotę na wyjeździe z Cadiz.