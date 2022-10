"Golandowski", "Zamienia błoto w złoto". Hiszpanie znowu pod wrażeniem Polaka

Robert Lewandowski w rozmowie z Adrianem Mielnikiem opowiedział, co dał mu transfer do Barcelony.

Tym razem gol Lewandowskiego przesądził o losach spotkania. Do siatki Mallorki trafił w 20. minucie. Najpierw lewą nogą "nawinął" goniącego go obrońcę, a następnie oddał precyzyjne uderzenie przy słupku prawą nogą. Barcelona wygrała 1:0, odnosząc szóste ligowe zwycięstwo z rzędu, a dla lidera klasyfikacji strzelców to już dziewiąte trafienie.

Polak potrzebował do tego ledwie siedmiu meczów, co czyni go najszybszym piłkarzem w La Liga w XXI wieku z takim bilansem.



7 - Robert Lewandowski is the fastest player to score 9 goals in LaLiga in the 21st century, scoring in his first 7 games in the competition (18 shots on target):









































Amazing. pic.twitter.com/C3bKyjKCgF — OptaJose (@OptaJose) October 1, 2022

Hiszpańska prasa pieje z zachwytu nad 34-latkiem, wymyślając mu coraz to nowe pseudonimy. "Letaldowski" - to tytuł okładki "Mundo Deportivo". Kataloński dziennik wykorzystał w nazwisku Polaka słowo "letal", czyli "zabójczy". Jego występ ocenił na "dziesiątkę", co jest najwyższą oceną w skali 1-10.

"Rozstrzygnął trudny dla Barcy mecz świetnym golem, pokazując, że jest środkowym napastnikiem, który ma najlepiej dostosowane GPS do bramki rywali. W zespole, który generował bardzo mało sytuacji, trzy razy udało mu się oddać strzał" - podkreśla w adnotacji dziennik.

Z kolei kataloński "Sport" określił Polaka mianem "Golandowski". "Nie wybaczał. To brutalne, jak znajduje sobie miejsce i wykończa akcję. Zabójczy, anihilator" - piszą dziennikarze przy nazwisku Polaka. Od nich "Lewy" otrzymał "ósemkę", co również było najwyższą notą.

Źródło: "Sport", "Mundo Deportivo" Lewandowski znowu strzelił, Hiszpanie ponownie zachwyceni

"Geniusz Lewandowskiego zrobił różnicę w trudnym meczu dla Barcy, która wywiera presję na Real" - zauważa dziennik "L'Esportiu". Wymowny jest też tytuł artykułu w "El Mundo": "Lewandowski zamienia błoto w złoto".



VAL PER TRES, la portada de @lesportiucat@FCBarcelona_cat@RCDEspanyol@GironaFC@FCBfemeni@BasquetManresa@BasquetGirona@NuriaPicas@UltraPirineu@motogp@GimcatFCG@BCN_esportspic.twitter.com/z8rljtkXhK — L'Esportiu (@lesportiuCAT) October 1, 2022