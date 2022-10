Lewandowski porównany do gwiazd NBA. "Tylko że zamiast miażdżyć obręcze, niszczy bramki"

"Lewy" strzelił bardzo podobnego gola do tego w meczu z Villarrealem

Zobacz przygotowania piłkarzy Barcelony do starcia z Interem w 3. kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów.

W niedzielny wieczór piłkarze Barcelony nie dali Baskom szans,wygrywając na Camp Nou aż 4:0. Sprawę załatwili już w ciągu 10 minut pierwszej połowy, kiedy to trzy razy umieszczali piłkę w siatce rywali.

Lewandowski zakończył mecz z asystą i golem. W 12. minucie dośrodkował na głowę Ousmane'a Dembele, który zapewnił gospodarzom prowadzenie. W 22. minucie role się odwróciły - to Francuz podał do Polaka, który w polu karnym przyjął piłkę prawą nogą, a następnie z półobrotu potężnie uderzył lewą. Gol przypominał drugą bramkę RL9 z czwartkowego spotkania z Villarrealem (3:0). Zauważyli to w swoich podsumowaniach hiszpańscy dziennikarze.



Ależ to zrobił! Już 3:0 dla Barcelony!



"Nie tylko jak walec umieszcza piłkę w siatce, ale robi to z niezwykłą finezją. Jego trafienie było wynikiem spektakularnego obrotu z piłką, po którym De Marcos i Unai Simon mogli tylko odprowadzić piłkę wzrokiem" - analizuje dziennik "Sport", który kapitanowi reprezentacji Polski przyznał notę 8 (w skali 1-10), podobnie jak Sergiemu Roberto, Julesowi Kounde i Alejandro Balde.

Tylko Dembele, autor gola i trzech asyst, otrzymał "dziewiątkę". Francuz zdobi w poniedziałek okładki największych katalońskich dzienników. Ale również nasz snajper otrzymał mnóstwo pochlebnych recenzji.

"Lewandowski znowu świetny. Polski napastnik stał się koszmarem Ernesto Valverdego i dokonał kolejnego wyczynu. Tym razem skopiował wspaniałą pierwszą bramkę, którą strzelił zespołowi Unaia Emery'ego" - pisze "Mundo Deportivo".



"Obraca się w stylu godnym najlepszych centrów w NBA, tylko że zamiast miażdżyć obręcze, niszczy bramki. Co więcej, przy trafieniu na 1:0 wcielił się w rolę hojnego asystenta, co jest oznaką jego inteligencji taktycznej podczas interpretacji gry" - zachwalają jego występ dziennikarze "MD".

"Znów stał się niezastąpiony"

"Lewy" ma już 12 bramek w tym sezonie ligowym i jest zdecydowanym liderem klasyfikacji strzelców. Jego najgroźniejsi rywale - Borja Iglesias z Betisu Sewilla i Joselu z Espanyolu Barcelona - strzelili po siedem goli.

Klasyfikacja strzelców LaLiga 2022/23 miejsce piłkarz klub gole/asysty 1. Robert Lewandowski FC Barcelona 12/4

2. Borja Iglesias Real Betis 7/2 3. Joselu Espanyol 7/0 4. Iago Aspas Celta Vigo 6/1 4. Federico Valverde Real Madryt 6/1 6.

Vinicius Junior Real Madryt 5/3 7. Antoine Griezmann Atletico Madryt 5/2 7. Brais Mendez Real Sociedad 5/2

"Po raz kolejny udowodnił, że jest »zabójcą«. Strzelił już 17 goli w ciągu zaledwie dwóch miesięcy jako gracz Barcy. Trafiał do siatki w ośmiu z 11 rozegranych meczów - to rekord, który przewyższa najlepsze początki Messiego. Znów stał się niezastąpiony" - dodaje kataloński dziennik.

Dziennikarze zauważają, że po serii niewygranych meczów (z Interem Mediolan - 0:1 i 3:3 - oraz Realem Madryt - 1:3) Duma Katalonii wróciła na właściwą ścieżkę.

"Taka jest droga" - przekonuje na okładce dziennik "L'Esportiu". W tabeli LaLiga zespół Xaviego Hernandeza ma 28 punktów i traci trzy do prowadzącego Realu Madryt, który w sobotę wygrał u siebie z Sevillą 3:1.