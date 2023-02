Lewandowski poczuł się jak w domu. "Nie muszę niczego udowadniać"

Lewandowski daje przykład. Nie odpuścił treningu mimo wolnego dnia Piłkarzy... czytaj dalej » 15 stycznia w Rijadzie Barcelona pokonała Real Madryt 3:1 i sięgnęła po upragniony Superpuchar. Zarówno dla Lewandowskiego, jak i Xaviego w roli trenera było to pierwsze trofeum w klubie z Katalonii.

Lewandowski pełen uznania dla Xaviego

- Xavi był niesamowitym piłkarzem, a teraz realizuje się jako trener. Masz poczucie, że on robi i przekazuje właściwe rzeczy. Otacza go aura, która każe ci wierzyć, że to właściwa droga i dlatego go wspierasz i podążasz za nim. Pracujesz w tym samym duchu – przyznał kapitan reprezentacji Polski w rozmowie z BeIn Sports.

Styczeń i początek lutego są dla Lewandowskiego niezwykle udane. Duma Katalonii wygrywa mecz za meczem, w lidze osiągnęła już ośmiopunktową przewagę nad Realem Madryt, a dodatkowo z Arabii Saudyjskiej wróciła z pucharem.

- Po zdobyciu trofeum poczułem, że jestem u siebie. Zaczęło towarzyszyć mi prawdziwe uczucie, że nie muszę niczego udowadniać. Z tym zespołem można z optymizmem patrzeć w przyszłość – ocenił Polak.

Oglądasz Wideo: "Marca" Lewandowski po odebraniu Złotego Buta

Maraton Lewandowskiego i Barcelony

Barcelona kolejny mecz rozegra w niedzielę, na wyjeździe z Villarrealem. W najbliższych tygodniach czeka ją jednak prawdziwy piłkarski maraton.

Już 16 lutego odbędzie się starcie z Manchesterem United, trzy dni później Duma Katalonii zagra w lidze z Cadizem, 23 lutego zaliczy rewanż w Lidze Europy na Old Trafford, a w tym samym tygodniu wybierze się jeszcze do Almerii.

W kolejnym nie będzie łatwiej, gdyż piłkarzy Xaviego czeka konfrontacja z Realem Madryt w Pucharze Króla i ligowy mecz z Valencią.