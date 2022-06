Zobacz dwa niesamowitego gole strzelone przez Roberta Lewandowskiego w meczu Bayer Leverkusen – Bayern Monachium. Mistrz Niemiec wygrał to spotkanie aż 5:1.

Zamieszanie wokół Roberta Lewandowskiego trwa w najlepsze. Polak ma jeszcze rok kontraktu z Bayernem, ale robi wszystko, żeby odejść wcześniej, prawdopodobnie do Barcelony. W Monachium cały czas mają jednak nadzieję, że polski napastnik zdecyduje się zostać w Niemczech.

Źródło: Getty Images Uli Hoeness i Robert Lewandowski

Nie ma alternatywy

Były trener Bayernu obwinia klub w sprawie Lewandowskiego Stosunki Roberta... czytaj dalej » Bawarczycy na razie nie chcą puścić swojego najlepszego strzelca. Tym razem potwierdził to były szef Bayernu Uli Hoeness.

- Zawsze mówiłem, że jeśli nie otrzymamy alternatywy, która naszym zdaniem może go w jakimś stopniu zastąpić, co w tej chwili wydaje się trudne, to zdecydowanie będę opowiadał się, jak wszyscy w klubie, aby został na kolejny rok - stwierdził honorowy prezes monachijskiego klubu.

"Nic się nie stało"

Dziennikarz Sport 1 Thomas Helmer spytał Hoenessa, co się stało z Lewandowskim, że tak zdecydowanie nie chce już grać w Bayernie?

- Nic się nie stało - odrzekł ze spokojem doświadczony działacz. - Jest taki, jaki zawsze był i dba o swoje interesy. W tej chwili sprawy nie potoczyły się tak, jak on, a zwłaszcza jego agent chcą, dlatego są źli. Radziłbym wszystkim zainteresowanym, aby zachowali obiektywizm i nie dopuścili do eskalacji, a wtedy może nawet nad wspólnym domem Lewandowskiego i Bayernu zaświeci znów słońce.

Zdaniem Hoenessa w przyszłym sezonie mistrzowie Niemiec będą równie silni, jak dotychczas.

- W Bayernie pracują nad nowym zespołem bardzo intensywnie. Jeśli wyjdzie wszystko, co zaprezentowali mi w tym tygodniu, to widzę dużą szansę, że w przyszłym sezonie będziemy mieli atrakcyjny zespół… z Robertem Lewandowskim w składzie - zapewnił niewzruszony.