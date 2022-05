Ekspert o Lewandowskim. "To jest dobry czas, żeby odejść"

30.05 | Robert Lewandowski przyznał w poniedziałek, że jego przygoda z Bayernem Monachium dobiegła końca. Do stanowczego stanowiska kapitana reprezentacji Polski odniósł się Radosław Majdan. - Jeżeli nie przejdzie teraz, w tym okienku transferowym, w Barcelonie może się wypromować inny napastnik i to miejscu zamknie się dla Roberta - wyjaśnił były kadrowicz na antenie TVN24.

30.05 | Robert Lewandowski przyznał w poniedziałek, że jego przygoda z Bayernem Monachium dobiegła końca. Do stanowczego stanowiska kapitana reprezentacji Polski odniósł się Radosław Majdan. - Jeżeli nie przejdzie teraz, w tym okienku transferowym, w Barcelonie może się wypromować inny napastnik i to miejscu zamknie się dla Roberta - wyjaśnił były kadrowicz na antenie TVN24.

- Na dziś pewne jest jedno, że moja historia z Bayernem dobiegła końca - zaznaczył w poniedziałek Lewandowski podczas konferencji z okazji rozpoczętego zgrupowania kadry narodowej. - Po tym wszystkim, co wydarzyło się w ostatnich miesiącach, nie wyobrażam sobie dalszej, dobrej współpracy. Zdaję sobie sprawę, że transfer będzie najlepszym rozwiązaniem dla obu stron - wyjaśnił "Lewy".

"Lewandowski potrzebuje nowych motywacji"

Lewandowski: na dziś pewne jest, że moja historia z Bayernem dobiegła końca Piłkarze... czytaj dalej » Wypowiedzi polskiego napastnika odbiły się szerokim echem. Niemiecki dziennik "Bild" napisał nawet o "frontalnym ataku". O czym świadczą te stanowcze słowa Lewandowskiego? Czy idzie już z Bayernem na noże?

- Robert podjął decyzję, że chce opuścić Monachium i nie zamierza grać w Bayernie - ocenił Radosław Majdan na antenie TVN24. - Myślę, że dokładnie przedyskutował to ze swoją rodziną. Ta historia po prostu dobiega końca. Myślę, że jako sportowiec potrzebuje nowych motywacji. Być może pragnie też zmiany otoczenia, w klimacie ludzi bardziej spontanicznych, jakimi są Katalończycy czy w ogóle Hiszpanie - zastanawiał się piłkarski ekspert.

- Być może Robert zmęczył się tym, co dzieje się wokół Bayernu i jego osoby. Przede wszystkim ma świadomość, że skończył już 34 lata. Robert bardzo dobrze się prowadzi. Jeszcze kilka lat na tym wysokim poziomie pogra. Jednak czasami rok w życiu piłkarza to jest jak pięć-sześć lat w życiu normalnego człowieka. Tyle się może wydarzyć - zauważył były reprezentacyjny bramkarz.

"Dobry czas, żeby odejść"

Lewandowski ma kontrakt z Bayernem ważny jeszcze przez rok. Od dłuższego czasu jest jednak łączony z transferem do Barcelony. Dlaczego chce już teraz dołączyć do Dumy Katalonii?

- Myślę, że teraz Barcelona go bardzo chce - przekonywał Majdan. - Robert Lewandowski na pewno jest po rozmowach z przedstawicielami tego klubu. Stąd też takie jednoznaczne i radykalne stanowisko z jego strony. Jeżeli nie przejdzie teraz, w tym okienku transferowym, to ten rok może w Barcelonie wypromować innego napastnika i to miejscu zamknie się dla Roberta. Ma świadomość, że nadarzyła się okazja i to jest dobry czas, żeby odejść - zauważył.

- Ten transfer być może pozwoli Robertowi mieć nadzieję, że będzie poważniej traktowany, jeżeli chodzi chociażby o plebiscyt "France Football" i Złotą Piłkę. Bo te gole w Bayernie są dla dziennikarzy na świecie zbyt oczywiste. Bramki w Barcelonie już będą bardziej prestiżowe. Być może to też jest jeden z czynników - ocenił Majdan.