"Wtedy stracili Roberta". Niemcy o rozpadzie relacji Lewandowskiego z Bayernem

To był - jak podsumowała gazeta "Bild", największa w Niemczech - "frontalny atak". Na poniedziałkowej konferencji prasowej reprezentacji Polski Lewandowski powtórzył deklarację z ostatniego meczu sezonu Bundesligi. Ale tym razem nie owijał w bawełnę.

- Na dziś pewne jest, że moja historia z Bayernem Monachium dobiegła końca - oświadczył. - Nie wyobrażam sobie po tym, co się stało w ostatnich miesiącach naszej dalszej, dobrej współpracy. Transfer będzie najlepszym rozwiązaniem dla obu stron. Wierzę, że klub nie zatrzyma mnie tylko dlatego, że może - dodał.

"Lewandowski nie ma drogi powrotu"

Napastnikowi zależy na przenosinach do Barcelony, gdzie ponoć czeka wynegocjowana trzyletnia umowa. Przeszkodą, w całej sprawie najistotniejszą, jest obecnie obowiązujący do czerwca 2023 roku kontrakt z mistrzem Niemiec, którego Lewandowski ani myśli już przedłużać. Szef monachijskiego klubu Oliver Kahn od razu zapowiedział, że do żadnego transferu nie dojdzie. Polak zostanie w Monachium do końca następnego sezonu i basta. Poniedziałkowe wystąpienie podwładnego skwitował krótko: - Takie rzeczy prowadzą donikąd.

Lewandowski upomniany przez szefa Bayernu Robert... czytaj dalej » Poker Lewandowskiego i Bayernu - jak całe zamieszanie określił "Bild" - trwa. Czynny udział bierze w nim menedżer piłkarza Pini Zahavi. Niedawno na łamach magazynu "Sport Bild" powiedział, że dla Lewandowskiego Bayern to już tylko historia. Poradził, żeby nie próbowano trzymać na siłę jego klienta w zespole, bo od kilku miesięcy ten czuje się nieszanowany przez zarząd klubu.

Sprawa ciągnie się od dobrych kilku miesięcy. Lewandowskiego miała rozsierdzić opieszałość zwierzchników w negocjacjach wspomnianej umowy. - Mogli o tym rozmawiać prawie codziennie. Była jedna ku temu okazja, gdy siedzieli wspólnie, a Robert zastanawiał się, dlaczego dyskutują o codziennych sprawach, a nie o nowym kontrakcie. Bardzo nie podobało mu się również to, że Bayern "flirtował" z Erlingiem Haalandem (Norweg ostatecznie zdecydował się na przenosiny z Borussii Dortmund do Manchesteru City - red.) - mówi eurosport.pl dziennikarz "Bilda" Heiko Niedderer.

Dodaje, że wszyscy wiedzieli, że ten moment może w końcu nadejść, dlatego stawia sprawę jasno. - Po ostatnich wydarzeniach wydaje się, że Robert nie ma drogi powrotu. Myślę, że trafi do Barcelony, jeśli kataloński klub zapłaci odpowiednią cenę, a monachijczycy znajdą zastępstwo - uważa Niedderer.

Tobias Altschaeffl ze "Sport Bild" potwierdza, że zakusy Bayernu w sprawie Haalanda przelały czarę goryczy u Lewandowskiego. - On był tego świadomy, co było dla niego największym problemem. Klub nie rozmawiał ze swoim zawodnikiem. Nie zareagował też w październiku zeszłego roku, gdy Zahavi chciał przedłużyć kontrakt, bo Bayern miał nadzieję, zresztą do samego końca, na ściągnięcie Norwega. Mniej więcej wtedy stracili Roberta - mówi.

Bayern czeka i szuka

Lewandowski od szefów Bayernu oczekiwał wydłużenia współpracy o przynajmniej dwa sezony, ale klub ma jasną politykę: piłkarzom powyżej 30. roku życia oferuje roczne kontrakty. Przekonali się o tym ostatnio 36-letni bramkarz Manuel Neuer i 32-letni pomocnik Thomas Mueller, zawodnicy nie mniej zasłużeni dla bawarskiej ekipy. Oni zgodzili się na dodatkowe wyłącznie 12 miesięcy, co pokazuje, że w Bayernie miejsca na sentymenty nie ma.

Lewandowski w sierpniu skończy 34 lata, ale upływu czasu po nim nie widać. Wciąż strzela jak na zawołanie. W mijającym sezonie, licząc wszystkie rozgrywki, wbił 50 goli w 46 meczach. Solidnie zapracował na najwyższą pensję w drużynie (nieoficjalnie 20 milionów euro za rok gry, niektóre źródła podają, że 24, a nawet 25). Odkąd trafił tu w 2014 roku, zdobył wszystkie najcenniejsze trofea.

Kilka dni temu - to informacje "Bilda" - Barcelona złożyła oficjalną, opiewającą na 32 miliony euro, ofertę za polskiego napastnika. Bayern miał nie kiwnąć nawet palcem. - W klubie trwają dyskusje, jak zareagować na tę propozycję, ale 32 miliony są niewystarczające. Wydaje mi się, że Bayern odpowie, gdy Katalończycy zaproponują przynajmniej 40 lub więcej - twierdzi Altschaeffl.

"Lewandowski rozpoczął frontalny atak". Niemieckie media reagują Konferencja... czytaj dalej » Monachijczycy obserwują rozwój sytuacji, ale sami nie próżnują na rynku transferowym. Kuszą austriackiego napastnika Sasę Kalajdzicia z VfB Stuttgart. Jego przedstawiciele niedawno byli widziani w siedzibie Bayernu, a trener Julian Nagelsmann jest ponoć zapalony do transferu. Szefowie mistrzów Niemiec chcieliby zatrudnić również Sadio Mane, który chce jeszcze przed wygaśnięciem kontraktu (do 30 czerwca 2023) odejść z Liverpoolu.

Co to może oznaczać dla Lewandowskiego?

- Nic dziwnego, że Bayern szuka piłkarzy, choć nie można Roberta zastąpić jeden do jednego. Kalajdzić co prawda gra na tej samej pozycji, ale Mane już nie. Myślę, że na końcu klub, jeśli pozyska tych zawodników plus jeszcze innego napastnika, zdecyduje się sprzedać Lewandowskiego. Inaczej miałby kłopot, przede wszystkim w szatni, w następnym sezonie. Z drugiej strony Bayern potrafi zatrzymać piłkarza, jeśli tego chce. Tak było w przeszłości choćby z Franckiem Riberym - mówi Altschaeffl.

Robert Lewandowski w Lidze Narodów

Lewandowskiego czekają występy w rozgrywkach Ligi Narodów. Terminarz jest napięty, bo Polacy rozegrają cztery mecze: z Walią (1 czerwca we Wrocławiu), Belgią (8 czerwca w Brukseli), Holandią (11 czerwca w Rotterdamie) i ponownie z Belgią (14 czerwca w Warszawie). Selekcjoner Czesław Michniewicz zapowiedział, że kapitan wyjdzie w podstawowym składzie na inaugurację przeciwko Walii.

Lewandowskiego czeka potem urlop. Jeśli nie wydarzy się nic przełomowego, 8 lipca ma się stawić na treningu Bayernu przed nowym sezonem.