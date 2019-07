Lewandowski ma dobre wiadomości. "Nie zamierzam szybko kończyć kariery"

- Cały czas czuję radość do piłki nożnej. Nie czuję się na 31 lat. Dałbym sobie parę mniej – powiedział w wywiadzie z Krzysztofem Srogoszem as reprezentacji Polski i Bayernu Robert Lewandowski.

Lewandowski od 2010 roku występuje na boiskach Bundesligi. Trafił do niej w wieku niespełna 22 lat. W pierwszym sezonie nie grał zbyt wiele w Borussii Dortmund. Dopiero potem jego kariera w Niemczech wystrzeliła. Wydaje się, że organizm Polaka nie jest zatem tak wyeksploatowany jak zawodników, którzy na najwyższym poziomie grają od 18. czy 19. roku życia.

Na dodatek przez całą profesjonalną karierę „Lewy” zachowuje bardzo dobre zdrowie. Ani razu nie musiał leczyć się po poważnej kontuzji.

Jego organizm czuje się młodziej

- Nie czuję, że mam prawie 31 lat i może dlatego, mam taką samą radość do piłki jak miałem parę lat wcześniej. W mojej głowie ta liczba jest zupełnie inna. Dałbym sobie parę lat mniej i pewnie mój organizm czuje się parę lat młodszy. To mnie nie przeraża, że z każdym kolejnym rokiem ta liczba wzrasta. Jeszcze chcę parę lat pograć w piłkę na tym najwyższym poziomie. Dopóki będę miał taką radość, jak teraz, i zdrowie dopisze, to myślę, że szybko nie zakończę kariery.

- Po prostu kocham, to co robię. Chciałbym, żeby to trwało jak najdłużej. Ja w tym, co robię jestem sumienny i zdaję sobie sprawę, że to się kiedyś może skończyć. Dlatego wolę to odkładać jak najbardziej. Chcę, aby ta radość, jakość i poziom, który prezentuję, został jak najdłużej. To na pewno spowoduje, że jeszcze kilka lat pogram i nie będą miał dość.

Oglądaj Lewandowski o nowym kontrakcie w Bayernie

Wraca z naładowanymi akumulatorami

- A ile to dla mnie parę? Tak od dwóch do dziewięciu (śmiech). A ile dokładnie, to sam tego nie wiem. Myślę, że jeszcze trochę to potrwa. Teraz ma za sobą wakacje i naprawdę wypocząłem. To był bardzo udany czas. Na pewno wrócę do treningów z pełną i naładowaną baterią, a także z taką tęsknotą do tego, co naprawdę robię na co dzień – dodał.

Lewandowski przebywa teraz w swojej posiadłości na Mazurach. W poniedziałek Bayern bez niego rozpoczął przygotowania do nowego sezonu.