Lewandowski wierzy, że Bayern podpisze umowy z "jeszcze lepszymi następcami"

Skrzydłowy Manchesteru City jest łączony z Bayernem Monachium od kilku tygodni, ale na przeszkodzie stoją oczywiście pieniądze. Według informacji brytyjskich mediów The Citizens zgodzą się na odejście zawodnika, który nie może liczyć na miejsce w pierwszym składzie, ale tylko za ogromne pieniądze. Nieoficjalnie mówi się o 100, a nawet 120 milionach euro. Jednak w stolicy Bawarii nadal mają nadzieję, że efektownie grający piłkarz trafi na Allianz Arena.

Zastąpi legendy?

Jeszcze podczas ostatniego zgrupowania niemieckiej kadry przed spotkaniami eliminacyjnymi do Euro 2020, piłkarze Bayernu Joshua Kimmich i Leon Goretzka mieli namawiać Sane, by dołączył do nich w Monachium. Teraz głos w tej sprawie po raz drugi, odkąd zaczęło się mówić o możliwym transferze 23-latka, zabrał Lewandowski.

- Niemieccy piłkarze Bayernu naprawdę chcą, żeby Sane podpisał kontrakt, ale musimy poczekać na to, jak rozwinie się cała sytuacja – powiedział serwisowi goal.com.

Zawodnik City miałby zastąpić Francka Ribery'ego lub Arjena Robbena, którzy po wielu latach spędzonych w Bayernie odeszli po zakończeniu ostatniego sezonu.

- Oni (Ribery i Robben) są legendami, ich odejście nas smuci. Jednak Bayern podpisze także umowy z nowymi i jeszcze lepszymi następcami. Wierzę w to bardzo, że skrzydłowy, którego Bayern wkrótce zakontraktuje będzie w przyszłości równie doby, co Arjen lub Franck – podkreślił "Lewy".

Przed nowym sezonem dużych wzmocnień dokonała Borussia Dortmund. Klub, który w poprzednim sezonie do ostatniej kolejki Bundesligi liczył się w walce o tytuł mistrzowski, pozyskał już czterech piłkarzy. W rozgrywkach 2019/2020 barwach BVB będą występować m.in. reprezentanci Niemiec Nico Schulz i Julian Brandt, a także brat Edena Hazarda, Thorgan.

Jednak największą niespodzianką był powrót Matsa Hummelsa, który po trzech sezonach spędzonych w Monachium zdecydował się na transfer. Cała transakcja może się zamknąć w 38 milionach euro plus bonusy. To tylko pokazuje, że na Signal Iduna Park nie zamierzają oglądać się na utytułowanego rywala i świadczy o ogromnych aspiracjach klubu z Zagłębia Ruhry.

- Jeśli w przyszłym sezonie mamy grać dobrze i prześcignąć Borussię Dortmund, to mam nadzieję, że Bayern zrobi coś jeszcze w letnim oknie transferowym – wyznał Lewandowski.

Do tej pory bawarski klub pozyskał francuskich obrońców Lucasa Hernandeza (80 milionów euro) i Benjamina Pavarda (35 mln), a wcześniej zapewnił sobie transfer młodego napastnika Janna-Fiete Arpa (3 mln).