Lewandowski piłkarzem meczu. "Czy to Realne?"

Lewandowski: we Włoszech zobaczyli, że Polak jest rzetelny

Niemieckie media poinformowały, że Robert Lewandowski zostanie w Bayernie Monachium na kolejne dwa lata. Polski napastnik w wywiadzie z Eurosportem odniósł się do tych spekulacji.

Kapitalną akcją popisał się Robert Lewandowski w starciu z Realem Madryt. Polak pięknie przyjął piłkę, następnie zwodem oszukał rywala i mocnym strzałem umieścił piłkę w siatce. To już drugi gol Lewandowskiego w International Champions Cup. Wcześniej "Lewy" zdobył bramkę w spotkaniu z Arsenalem. Bayern pokonał Real 3:1.

Lewandowski pojawił się na boisku od początku drugiej połowy, gdy zastąpił Thomasa Muellera. Polak błyskawicznie zaznaczył swoją obecność – w 67. minucie otrzymał świetne podanie od Niklasa Suele, a następnie znakomicie przyjął piłkę, oszukał obrońcę i oddał celny strzał. To wystarczyło, by "Lewy" został wybrany najlepszym piłkarzem spotkania, za co otrzymał specjalną statuetkę.



Robert Lewandowski foi o Man Of The Match.





Warto dodać, że dla Lewandowskiego to drugie trafienie podczas spotkań przedsezonowych. Polak wcześniej zdobył bramkę w meczu z Arsenalem (1:2).

Niemieckie media zwracają uwagę, że szkoleniowiec Bawarczyków Niko Kovac nie oszczędza piłkarzy. Jeszcze przed wyjazdem zapowiadał, że mecze "nie są najważniejsze", a zawodnicy mają skupić się na pracy na pełnych obrotach. Tak było nawet w dniu spotkania z Realem.

"Trener Kovac zarządził trening nad ranem. Było gorąco, 32 stopnie, ale piłkarze pracowali nad taktyką i stałymi fragmentami. Opłaciło się, co było widać w wieczornym spotkaniu. Wówczas temperatura wynosiła tylko 22 stopnie (dach na stadionie NRG został zamknięty, a wnętrze było klimatyzowane), a Bayern zagrał dobrze przeciwko najmocniejszej jedenastce Realu Madryt" - napisał "Bild" mając na myśli przede wszystkim pierwsze 45 minut.

Ponadto dziennik zwrócił uwagę, że Bayern w końcu pokonał Królewskich. W Lidze Mistrzów zespół ze stolicy Bawarii odpadał po rywalizacji z Los Blancos w edycjach 2016/2017 i 2017/2018. "Czy to Realne? Bawarczycy pokonali Madryt" - brzmi tytuł artykułu.

Źródło: bild.de "Bild" nie dowierza

W kolejnym meczu dojdzie do starcia Lewandowskiego z Krzysztofem Piątkiem. Bayern zagra z AC Milan 24 lipca w Kansas City.