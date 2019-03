Lewandowski blisko "Klubu 200". Może zostać piątym w historii

Mecze ligi niemieckiej można oglądać na kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl

Wielkie kluby w towarzyskim turnieju. Piątek zmierzy się z Lewandowskim Bardzo ciekawie z... czytaj dalej » Po niemal dekadzie od transferu do Bundesligi stempel Lewandowskiego na niemieckim futbolu już jest odciśnięty, ale Polak nieustannie pracuje na to, żeby był jeszcze bardziej wyraźny.

Kibice pamiętają jego pięć goli w dziewięć minut, które - jako rezerwowy - wpakował Wolfsburgowi jesienią 2015 roku. Niedawno Lewandowski został najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii ligi niemieckiej. Teraz przed 30-latkiem szansa na kolejne osiągnięcie.

Ostatni w 1987 roku

W barwach Borussii Dortmund i Bayernu Monachium Lewandowski strzelił 198 goli. Do "Klubu 200" brakuje mu zatem niewiele. Pierwsza okazja, aby do niego wstąpić pojawi się w sobotnie popołudnie. Bayern zagra na wyjeździe z zajmującym 11. pozycję Freiburgiem.

Przed reprezentantem Polski tylko czterech zawodników osiągnęło taką liczbę bramek lub większą. Ostatnim był Manfred Burgsmueller, który dokonał tego w 1987 roku. Burgsmueller w czterech klubach: Rot-Weiss Essen, Borussii Dortmund, FC Nuernberg i Werderze Brema zanotował 213 trafień. Poza nim ekskluzywny klub tworzą też: Jupp Heynckes (220), Klaus Fischer (268) i legendarny Gerd Mueller z 365 golami na koncie.

Monachijczycy, po odpadnięciu w 1/8 finału Ligi Mistrzów, skupiają się już tylko na krajowych rozgrywkach, w których wciąż mają szansę na dublet. Jeszcze w grudniu Bawarczycy tracili do lidera z Dortmundu dziewięć punktów, a zespół, w tym szczególnie trenera Niko Kovaca, co i raz zalewała ogromna fala krytyki.

Ale dziś Bayern ponownie jest liderem Bundesligi. Wpływ na to miała seria 13 zwycięstw w ostatnich 14 meczach. Obrońcy tytułu uzbierali co prawda tyle samo punktów (60), co drudzy w tabeli dortmundczycy, ale mają lepszy bilans bramkowy.

6 kwietnia oba zespoły zmierzą się na Allianz Arenie w potencjalnie najważniejszym meczu sezonu. Trzy dni wcześniej Bayern zagra w ćwierćfinale Pucharu Niemiec z FC Heidenheim.