Przed El Clasico mają do Lewandowskiego jedno życzenie

Lewandowski po przyjściu do Barcelony z miejsca stał się ulubieńcem kibiców i tę sympatię cały czas pielęgnuje. Jest liderem klasyfikacji strzelców hiszpańskiej ekstraklasy (9 goli), współliderem klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów (5). Połowa dorobku całego zespołu (28) to jego trafienia.

Kataloński dziennik "Mundo Deportivo" nie może mylić się, pisząc przed meczem z Realem, że napastnik będzie "wielkim atutem Barcelony". Hiszpańska gazeta, ale nie tylko ona, przypomina wszystkie mecze Lewandowskiego, jakie ten zaliczył do tej pory przeciwko Królewskim.

Do dziś nikt tak nie upokorzył Realu

Media: nowa nagroda na gali Złotej Piłki trafi do Lewandowskiego Robert... czytaj dalej » Zaczęło się oczywiście, gdy Polak był piłkarzem Borussii Dortmund. Oba zespoły spotkały się w 2012 roku w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Lewandowski otworzył wynik meczu w Niemczech, jego zespół wygrał 2:1, co wówczas było sporą niespodzianką.

Kilka tygodni później zadebiutował na Santiago Bernabeu. Borussia i tym razem nie dała się pokonać, a sam "Lewy" udział w zremisowanym 2:2 spotkaniu zaakcentował asystą przy trafieniu Marco Reusa.

Dortmundczycy wyszli z grupy przed Realem, ponownie z tym zespołem spotkali się kilka miesięcy później, w półfinale. O czterech golach polskiego snajpera w Dortmundzie (4:1) napisano już chyba niemal wszystko.

"Zrób to jeszcze raz"

Do dziś wspomina się je oczywiście w Madrycie i... Barcelonie. "Nigdy wcześniej Real nie doznał takiego upokorzenia od jednego piłkarza w tych rozgrywkach. Do dziś się to nie zmieniło" - wspomina w artykule przypominającym tamto wydarzenie inny kataloński dziennik "Sport", który sympatyzuje z Barceloną.

Już w tytule zwraca się do Polaka z prośbą, aby "zrobił to jeszcze raz". "Czas powtórzyć wyczyn z tamtego kwietniowego wieczoru roku 2013. Tym razem w El Clasico, tym razem na Bernabeu" - kończy artykuł.

Źródło: Getty Images Lewandowski i jego niezapomniany wieczór w Dortmundzie

Tym wyczynem "Lewy" zwrócił na siebie uwagę kibiców na całym świecie. Do rewanżu przystąpił jako ten, który zapisał się w historii. Gola nie strzelił, Królewscy wygrali 2:0, ale dzięki wcześniejszemu popisowi "Lewego" było to tylko zwycięstwo na otarcie łez Hiszpanów.

Pierwszy i jedyny gol na Bernabeu

Obie drużyny wpadły na siebie w kolejnej edycji w fazie pucharowej (ćwierćfinał). Borussia przegrała na Bernabeu 0:3, w składzie Lewandowskiego zabrakło, bo pauzował za kartki. W rewanżu zagrał, bramki nie zdobył i choć jego zespół walczył dzielnie, zwycięstwo 2:0 nie wystarczyło do awansu.

Na kolejny mecz z Królewskimi polski snajper czekał trzy lata. Już był piłkarzem Bayernu, gdy obie drużyny zmierzyły się w ćwierćfinale, oczywiście Ligi Mistrzów.

Przed pierwszym meczem Lewandowski pechowo doznał kontuzji barku. U siebie Bayern zagrał bez niego i przegrał 1:2. W drugim meczu po dogrywce 2:4. Lewandowski pożegnał się z rozgrywkami bramką z rzutu karnego. To jak do tej pory jego jedyny gol na legendarnym madryckim stadionie.

Źródło: Getty Images Rok 2017 i ostatni gol Lewandowskiego przeciwko Realowi, jedyny na Santiago Bernabeu

I, jak się okazało, ostatni w starciach z Realem. Rok później Bayern znów trafił madrytczyków. Sprawę pokpił w pierwszym meczu, u siebie przegrał 1:2. W Madrycie zremisował 2:2. W obu meczach Polak zagrał od pierwszej do ostatniej minuty.