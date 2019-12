Nie kupią Lewandowskiemu zmiennika. "Są alternatywy"

Mecze ligi niemieckiej można oglądać na kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl

- Lewandowski jest najlepszym napastnikiem na świecie. Są alternatywy w postaci Serge'a Gnabry'ego i Thomasa Muellera. Tę pozycję mamy dobrze obsadzoną - wyjaśnił Rummenigge pytany o sytuację reprezentanta Polski.

Lewandowski raz wysłuchany

Niemcy wycenili Lewandowskiego. Pięciu droższych w Bundeslidze Serwis... czytaj dalej » Lewandowski sezon w sezon gra bez wytchnienia. W obecnym spędził na boisku prawie 2000 minut, łącznie 23 mecze we wszystkich rozgrywkach. Nie wpływa to na skuteczność - wbił 29 goli. Z 18 bramkami jest, wspólnie z Timo Wernerem z RB Lipsk, współliderem klasyfikacji strzelców Bundesligi, a z 10 został najskuteczniejszym piłkarzem fazy grupowej Ligi Mistrzów. Słowem, Polak jest nieoceniony dla zespołu mistrza Niemiec.



Ale nie ma zmiennika, o którego w przeszłości apelował. Szefowie Bayernu raz go posłuchali i sprowadzili Sandro Wagnera. Niemiec wytrzymał w Monachium rok, będąc głównie rezerwowym. Bez żalu odszedł w styczniu do ligi chińskiej.

19-latek bez debiutu

Kilka miesięcy później temat wrócił. - Jeśli masz opcję, żeby skorzystać z drugiego napastnika, byłoby lepiej nie tylko dla mnie, ale i dla całego zespołu. Mógłbym przyglądać się grze z boku i zobaczyć, jak koledzy radzą sobie beze mnie, wyciągając wnioski na przyszłość - mówił Lewandowski w czerwcu na łamach "Kickera".



Przed sezonem do Bayernu trafił 19-letni Niemiec Jahn-Fiete Arp, ale były napastnik Hamburga do tej pory nie doczekał się debiutu w monachijskiej ekipie.



W środę mistrzowie Niemiec, zajmujący obecnie piąte miejsce w tabeli, zmierzą się z Freiburgiem.