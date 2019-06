Lewandowski apeluje o zmiennika w klubie. "Byłoby lepiej dla mnie i zespołu"

Mecze ligi niemieckiej można oglądać w kanałach w ELEVEN SPORTS w Player.pl

Polski napastnik jest nieoceniony dla monachijskiej ekipy. W zakończonym sezonie wbił 40 goli w 47 meczach, licząc wszystkie rozgrywki. Pomógł w wywalczeniu mistrzostwa i krajowego pucharu, sam został królem strzelców Bundesligi (22 bramki).

Już raz apelował

Lewandowski nie jest już najwartościowszym piłkarzem Bayernu Kolejny spadek... czytaj dalej » Lewandowski grał bez wytchnienia. Jesienią mógł jeszcze liczyć na wsparcie wchodzącego z ławki Sandro Wagnera, ale 31-letni Niemiec w styczniu - po roku występów w Bawarii - wyjechał do ligi chińskiej.

Wagner prawdopodobnie nigdy nie trafiłby do Bayernu, gdyby nie naciski Lewandowskiego na szefów klubu. Polak wręcz apelował, że nie powinien walczyć w każdym meczu po 90 minut. Teraz historia znów się powtarza.



- Jeśli masz opcję, żeby skorzystać z drugiego napastnika, to byłoby lepiej nie tylko dla mnie, ale i dla całego zespołu - stwierdził Polak na łamach "Kickera".



I dodał: - Mógłbym przyglądać się grze z boku i zobaczyć, jak koledzy radzą sobie beze mnie, wyciągać wnioski na przyszłość.

"Ktoś do nas przyjdzie"