Lewandowscy na wigilii Bayernu. Atmosfera daleka od świątecznej

"To był perfekcyjny wieczór do wyczyszczenia umysłów przed środowym meczem Ligi Mistrzów przeciwko Tottenhamowi" - tyle i tylko tyle napisano na oficjalnej stronie Bayernu, informując o niedzielnym spotkaniu świątecznym piłkarzy mistrzów Niemiec.

Bayern prowadził, ale przegrał z liderem. Lewandowski znów bez gola To nie jest dobry... czytaj dalej » Oszczędność w słowach dziwić nie może, ale to jedno zdanie w pełni oddaje to, co dzieje się ostatnio w bawarskiej ekipie. Zawodnicy Hansiego Flicka dzień wcześniej przegrali w Moenchengladbach z Borussią 1:2 i spadli na siódme miejsce w tabeli Bundesligi. Ich strata do lidera, właśnie ostatniego rywala, to już siedem punktów.

Mueller: nastrój nie jest najlepszy

Nieco więcej szczegółów na temat uroczystości zdradza "Bild", którego dziennikarze byli na niej obecni. Jak czytamy, spotkanie świąteczne rozpoczęło się o godzinie 18 na terenie stadionu Allianz Arena. Pierwszym z gości był dyrektor generalny Karl-Heinz Rummenigge, a Robert i Anna Lewandowscy przybyli 45 minut później.

W relacji gazety nie zabrakło też nawiązania do ostatnich ligowych wyników. "Futbolowy bóg najwyraźniej nie chce, by w Bawarii świętowali radośnie" - napisano w nawiązaniu do atmosfery.



Wyświetl ten post na Instagramie. Xmas time with @fcbayern Post udostępniony przez Robert Lewandowski (@_rl9) Gru 8, 2019 o 1:11 PST





Jedynym z piłkarzy, który tego dnia zdecydował się na publiczną wypowiedź, był Thomas Mueller. - Po dwóch kolejnych porażkach (z Bayerem i Moenchengladbach - red.) nastrój nie jest najlepszy. Musimy się skupić i wywalczyć dziewięć punktów w trzech meczach, które dzielą nas od przerwy zimowej. W przeciwnym razie nie będzie to wyglądać dobrze - stwierdził pomocnik mistrzów Niemiec.

Sobotnie spotkanie było trzecim kolejnym w Bundeslidze, w którym gola nie strzelił Lewandowski. Może to nieco zaskakiwać, bo napastnik rozpoczął rozgrywki wręcz genialnie. W 11 pierwszych ligowych starciach trafiał 16 razy, do tego dorzucił 10 bramek w pięciu meczach Ligi Mistrzów.

Robert i Anna Lewandowscy Fot. Getty Images

Serge Gnabry (z lewej) i David Alaba Fot. Getty Images

Thiago Alcantara (z lewej) oraz Philippe Coutinho z partnerki Fot. Getty Images

Joshua Kimmich z partnerką Fot. Getty Images

Niklas Suele (z lewej) i Leon Goretzka Fot. Getty Images

Giovane Elber z partnerką Fot. Getty Images