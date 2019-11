"Dlaczego tak poważnie?" Lewandowscy świętują Halloween

HSV przegrywało z trzecioligowym Chemnitzer FC w Pucharze Niemiec 1:2, ale strzał Sonnego Kittela sprawił, że piłkarze z Hamburga doprowadzili do dogrywki.

To nie było trudne zadanie dla polskiego napastnika. Lewandowski dobił odbitą piłkę do pustej bramki i Bayern prowadził w Cottbus z Energie 1:0 w meczu DFB Pokal.

Co za strzał! Coman podwyższył w meczu z Energie

To było kapitalne widowisko. Wolfsburg pokonał po dogrywce Hallescher FC 5:3 w 1. rundzie Pucharu Niemiec. Zobaczcie wszystkie gole, niektóre z nich były naprawdę szczególnej urody.

Już we wtorek rozpocznie się rywalizacja w drugiej rundzie Pucharu Niemiec. Obrońca tytułu Bayern Monachium zmierzy się na wyjeździe z VfL Bochum. Transmisja w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze rozpocznie sie o godzinie 20.

Bayern Monachium przegrywał do przerwy z VfL Bochum 0:1 w meczu 2. rundy Pucharu Niemiec. Transmisje w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Serge Gnabry doprowadził do remisu 1:1 w 83. minucie meczu 2. rundy Pucharu Niemiec między VfL Bochum a Bayernem Monachium. Transmisja w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Serge Gnabry doprowadził do remisu z Bochum

30.10 | We wtorkowych ośmiu meczach drugiej rundy Pucharu Niemiec kibice zobaczyli 24 bramki. Wiele z nich było ładnej urody, eurosport.pl wybrał te najładniejsze. Która zasługuje na miano numeru jeden?

Robert Lewandowski w starciu z VfL Bochum rozegrał jedynie drugą połowę. Polakowi bardzo zależało na zwycięstwie, ale koledzy z zespołu często zawodzili go niedokładnymi podaniami i bezradnością w konstruowaniu akcji. "Lewy" często irytował się na boisku, rozkładał ręce, dyrygował. Sam gola nie strzelił, ale Bayern zdołał pokonać rywala 2:1 i awansować do trzeciej rundy Pucharu Niemiec.

Źle rozpoczęła się druga runda Pucharu Niemiec dla Wolfsburga i Jeffrey'a Brumy. W 13. minucie meczu obrońca Wilków w przypadkowy sposób skierował piłkę do własnej siatki, dając tym samym RB Lipskowi prowadzenie 1:0. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Pechowa trzynastka Brumy. Obrońca Wolfsburga wbił piłkę do...

Między 55. a 61. minutą meczu Wolfsburg otrzymał trzy ciosy od Lipska. Najpierw do siatki trafił Marcel Sabitzer, później Emil Forsberg, a rywala na łopatki powalił Konrad Laimer. Wolfsburg przegrywał wówczas już 0:4. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W 88. minucie rozpędzony Lipsk wykorzystał kolejne błędy Wolfsburga. Timo Werner popędził z piłką pod pole karne, a później pięknym uderzeniem umieścił piłkę w siatce. Lipsk wygrał 6:1 i awansował do trzeciej rundy Pucharu Niemiec.

Dopiero w 89. minucie Wolfsburg zdołał wbić piłkę do siatki w starciu z Lipskiem. Sztuki tej dokonał Wout Weghorst. Był to jednak tylko gol na pocieszenie, gdyż Wilki przegrały aż 1:6. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Dopiero w 71. minucie meczu Borussia Dortmund - Borussia Moenchengladbach padł pierwszy gol. Do siatki trafił zawodnik gości Marcus Thuram, który uderzeniem głową nie dał szans bramkarzowi gospodarzy. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Po bramce Marcusa Thurama Borussia Dortmund przegrywała 0:1. Wtedy na ratunek przbył Julian Brandt. Pomocnik BVB w ciągu trzech minut strzelił dwa gole i poprowadził swój zespół do zwycięstwa 2:1. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Brandt bohaterem BVB. Dwa gole, które dały awans do 3. rundy...

To, że Lewandowscy mają poczucie humoru i dystans do siebie, pokazali już w ubiegłym roku. W ostatni dzień października 2018 roku wybrali się na okolicznościową imprezę, a w mediach społecznościowych opublikowali pamiątkowe zdjęcie. Anna wcieliła się wtedy w znaną z serii gier wideo i filmów z Angeliną Jolie oraz Alicią Vikander Larę Kroft, a Robert straszył obszernym żółtym kombinezonem oraz maską, inspirowanymi popularnym wtedy serialem "Breaking Bad".

Roześmiany duet znany z komiksu

Tym razem Lewandowscy poszli jeszcze o krok dalej. Co prawda świętowali nieco wcześniej, ale to może mieć związek ze zbliżającym się meczem ligowym Roberta i jego Bayernu.

"Dlaczego tak poważnie?" - zapytał swoich fanów napastnik, dodając zdjęcie po kolejnej metamorfozie. Na ten jeden wieczór Lewandowscy zamienili się w bohaterów popularnych komiksów - Robert w Jokera, którego zekranizowana przez Todda Phillipsa i świetnie zagrana przez Joaquina Phoenixa historia bije w ostatnich tygodniach rekordy popularności, a Anna w Harley Quinn - jego równie szaloną byłą dziewczynę. Tak odmienione małżeństwo bawiło się w środę wraz z całą drużyną Bayernu w popularnym monachijskim klubie Enter the Dragon. Ekipie mistrzów kraju taka odskocznia z pewnością dobrze zrobiła, bo dzień wcześniej potwornie się męczyła i miała problemy z wyeliminowaniem VFL Bochum z Pucharu Niemiec.

Charakteryzacja polskiej pary wygląda imponująco i taka też jest ocena fanów piłkarza, którzy w ledwie kilka godzin polubili zdjęcie prawie pół miliona razy.



Wyświetl ten post na Instagramie. WHY SO SERIOUS? @annalewandowskahpba Post udostępniony przez Robert Lewandowski (@_rl9) Paź 30, 2019 o 1:26 PDT





Genialny początek sezonu

Zabawa zabawą, ale znając profesjonalizm Lewandowskiego, od czwartku skupia się już na obowiązkach piłkarskich. W najbliższą sobotę jego Bayern zagra na wyjeździe z Eintrachtem Frankfurt, a przed Polakiem kolejne wyzwania.

Kapitan reprezentacji Polski jest prawdopodobnie w najlepszej formie w karierze. Obecny sezon rozpoczął od 19 goli w 15 meczach i zdążył już napisać historię Bundesligi, którą trudno będzie wymazać - strzelał przynajmniej jednego gola w każdym z dziewięciu pierwszych meczów rozgrywek. Z 13 golami pewnie prowadzi w klasyfikacji ligowych strzelców, ale z pewnością na tym nie będzie chciał poprzestać.