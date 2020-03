Lewandowscy przekazują milion euro na walkę z COVID-19

Ze względu na pojawienie się koronawirusa we Włoszech, Inter Mediolan zagra z Łudogorcem Razgrad w meczu 1/16 finału Ligi Europy bez kibiców.

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Michal Dolezal: trzeba to szanować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Rozgrywki Ekstraklasy w sezonie 2019/2020 zostają zawieszone do końca marca, ze względu na zagrożenie wywołane rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. O podjęciu takiej decyzji poinformowały w piątek władze ligi. Grać nie będzie także I i II liga.

Ekstraklasa zwiesiła rozgrywki. Do końca marca bez meczów

Stowarzyszenie kobiecego tenisa (WTA) postanowiła zawiesić rozgrywki tenisowe do 2 maja. Decyzja podyktowana jest pandiemią koronawirusa.

Od czwartkowego wieczoru charakterystyczny łuk stadionu Wembley rozświetlił się na kolor niebieski. Tak będzie każdego wieczoru przez najbliższy czas. To podziękowanie dla pracowników służby zdrowia, którzy walczą z pandemią koronawirusa.

17.03 | Piłkarskie mistrzostwa Europy zostały przełożone o rok i odbędą się od 11 czerwca do 11 lipca 2021 - postanowiła UEFA po wideokonferencji z 55 narodowymi federacjami, a także przedstawicielami lig, klubów i zawodników. Powodem zmiany terminu jest rozprzestrzeniający się koronawirus.

Rzecznik PZPN: to jest jedyna logiczna decyzja

17.03 | To była jedyna logiczna decyzja - powiedział Jakub Kwiatkowski.

"Dziś wszyscy jesteśmy świadomi trudności sytuacji jaka nas otacza. Dziś wszyscy gramy w jednej drużynie. Bądźmy silni w tej walce i bądźmy jednomyślni. Jeśli możemy w sposób bezpieczny komuś pomóc, to róbmy to. Dobro wraca" – przyznali Lewandowscy.

Informację o przekazaniu kwoty miliona euro na walkę z COVID-19 potwierdziła TVN24 Anna Lewandowska.

"Bądźmy razem, bądźmy solidarni"

Gdy tylko koronawiurs zaatakował Europę, a większość rozgrywek sportowych została zawieszona, piłkarz Bayernu wystosował apel, aby ludzie pozostali w domach i byli "odpowiedzialni za siebie i innych". Teraz, razem z żoną, ponowił prośbę o ostrożność.

"Ta sytuacja dotyka każdego z nas, nie wybiera, dlatego raz jeszcze prosimy: Stosujmy się do zaleceń, słuchajmy tych, którzy się na tym dobrze znają. Bądźmy odpowiedzialni. Wierzymy, że szybko wrócimy do normalności. Bądźmy razem, bądźmy solidarni" – podkreślili.

Wcześniej w walkę z pandemią zaangażowali się koledzy Lewandowskiego z Bayernu Monachium – Joshua Kimmich i Leona Goretzka. Oni również przeznaczyli na ten cel milion euro, a ponadto powołali platformę internetową "We Kick Corona", która wspiera instytucje charytatywne, społeczne i medyczne.

W Polsce dużym echem odbiła się inicjatywa Jakuba Błaszczykowskiego. Były kapitan reprezentacji, a obecnie zawodnik Wisły Kraków poinformował w piątek, że przekazał 400 tysięcy euro. "Tylko wspólnymi siłami możemy zmienić oblicze pandemii" – napisał w oświadczeniu.

We Włoszech, gdzie do tej pory zmarło najwięcej osób zakażonych koronawirusem, do akcji wkroczyły również kluby. Dla przykładu Inter Mediolan ufundował 300 tysięcy masek ochronnych dla publicznej służby zdrowia, a piłkarze dołożyli jeszcze 500 tysięcy euro. Podobne kwoty przekazały m.in. kluby AC Milan, Juventus, Fiorentina czy Roma. Zaangażowani są również byli i obecni piłkarze, jak ikona Romy Francesco Totti czy występujący w Milanie Zlatan Ibrahimović.