Były piłkarz Liverpoolu znów został trenerem. "Brak doświadczenia? To nie ma znaczenia"

44-latek ma za sobą bogatą karierę piłkarską. W połowie lat 90-tych był jednym z najbardziej bramkostrzelnych napastników w Europie. W sumie dla Liverpoolu strzelił 120 ligowych goli. Następnie Fowler był zawodnikiem m.in. Leeds United i Manchesteru City. Karierę kończył w klubach z Australii i Tajlandii.

Oddał piłkę w geście fair play, strzelił gola. Polski bramkarz pokonany Do nietypowych... czytaj dalej » Ostatnim zespołem był Muangthong United, w którym w sezonie 2011/12 pełnił rolę grającego trenera. Od tamtej pory nie prowadził żadnej drużyny. Na podjęcie kolejnej pracy zdecydował się dopiero teraz.

"Na poważnie zaczynam karierę trenerską"

Fowler poprowadzi Brisbane Roar, przedostatnią drużynę obecnego sezonu A-League. Na stanowisku zastąpił tymczasowego szkoleniowca Darrena Davies'a.



- To, że nie jestem tak doświadczony jak inni trenerzy, nie oznacza, że będę źle wykonywał swoją pracę. Moglibyście na moim miejscu posadzić Juergena Kloppa lub Pepa Guardiolę i nie mielibyście gwarancji, że oni poprowadzą Brisbane Roar do sukcesów - oznajmił Fowler, cytowany przez BBC Sport.



Anglik zadebiutuje w najbliższy czwartek - rywalem The Roar będzie Adelaide United.

- Mam za sobą udaną karierę piłkarską. Teraz na poważnie zaczynam tę trenerską. Ciężko pracowałem, żeby otrzymać szansę. Chcę, by ludzie traktowali mnie poważnie - zakończył 26-krotny reprezentant swojego kraju.