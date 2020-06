Zalane boisko. "Przyjeżdża straż i tak dobija Okęcie"

W Polsce w czerwcu jeden alert burzowy goni drugi i to się na razie nie zmienia. Po burzach i ulewach gwałtownie wzrósł stan wód w rzekach. Pcim w województwie małopolskim został podtopiony, podobnie jak Łapanów i Szczyrzyc. W nocy z niedzieli na poniedziałek też ma padać. Więcej na ten temat dziś w "Faktach" TVN o godzinie 19:00.

Woda powoli opada i pokazuje to, co zniszczyła. Są zalane domy, kościoły, żłobek, połamane drzewa. Są też ogromne straty, bo ulewy wielu zniszczyły to, na co pracowali przez ostatnie lata. Na łagodniejszą aurę nie ma co się w najbliższych dniach nastawiać. W prognozach - silny wiatr, ulewy i burze z piorunami.

Ulica Radarowa, przy której zlokalizowany jest istniejący od 1929 roku klub, przy mocniejszych opadach często bywa zalewana. Tak też było w poniedziałek. Woda wdarła się do domów i piwnic okolicznych posesji. Na miejscu pojawiły się jednostki Państwowej Straży Pożarnej, ale po otrzymaniu kolejnych wezwań szybko je opuściły. W ich miejsce dotarła Ochotnicza Straż Pożarna z Wesołej i zabrała się do pracy.

Prezes Okęcia Stanisław Gajlewicz nie miał wątpliwości, kto przyczynił się do katastrofalnej sytuacji klubowych obiektów.



W @WarszawaWlochy@Kw_PSP_Wwa dobija właśnie @okeciewarszawa. Ludzie gdzie wy macie głowy?! pic.twitter.com/dOHfAmrhKx — Stanisław Gajlewicz (@SGajlewicz) June 22, 2020





"Jak mam nie przeklinać?!!! Straż właśnie wpompowuje wodę na nasze boisko! Tak się je dobija! Tunel i budynek podtopione. Wydajemy ciężkie pieniądze na pielęgnację murawy, pieniędzy jak na lekarstwo i przyjeżdża straż i j*b! Ludzie, gdzie wy macie głowy? Tak się dobija Okęcie" – relacjonował na Twitterze Gajlewicz.



Żeby nie było wątpliwości kto nas dobił... pic.twitter.com/RFvrJafWfE — Stanisław Gajlewicz (@SGajlewicz) June 22, 2020





Straż pożarna zaoferowała pomoc

Strażacy bronią się, że nie mieli innego wyjścia, a teren, na który przepompowywano wodę, już wcześniej był zalany.

PZPN analizuje zachowanie kibiców na stadionach. "Mamy swoje spostrzeżenia" Za nami pierwsza... czytaj dalej » - Trzeba pamiętać, jakie jest tło tego wszystkiego. Ogromna burza nad Warszawą. W sposób naturalny zrobiło się tam rozlewisko. Spłynęła woda z ulic, która nie miała dokąd uciec - powiedział serwisowi Eurosport.pl rzecznik prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kierzkowski. - Strażacy musieli odpompować piwnice. Dowódca stwierdził, że to będzie najlepsze miejsce na odpompowanie wody, bo rozlewisko już istniało. Stwierdzono, że to niewiele zmieni. Priorytetem było ratowanie tego, co w budynku.

- Woda stała wszędzie, a niestety nie zawsze jest ją gdzie odpompować. Moim zdaniem zarzuty są więc niesprawiedliwe. Trudno jest wygrać z naturą, a swoje zrobiło też ukształtowanie terenu (boczne boisko położone jest w niecce – red.). Strażacy dołożyli tylko małą cegiełkę to tego, co już zastali. Nie zostawimy jednak klubu samego z tym problemem. Deklarujemy pełną pomoc w usunięciu wody. Pomożemy, na ile to będzie możliwe – obiecał Kierzkowski.

Reakcja minister sportu

Swoją pomoc za pośrednictwem Twittera zaoferowała też minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk.

"Drogie Okęcie Warszawa, prośba o kontakt w sprawie spotkania. Jesteśmy gotowi do pomocy" – napisała była mistrzyni świata w szpadzie.



Drogie @okeciewarszawa prośba o kontakt w sprawie spotkania. Jesteśmy gotowi do pomocy! @SGajlewiczhttps://t.co/HaiscZXAUE — Danuta Dmowska-Andrzejuk (@DanutaDmowska) June 23, 2020





Ostatnie lata są niezwykle trudne dla 91-letniego klubu. Po czasach sportowej świetności, gdy sztangiści RKS Okęcie zdobywali medale mistrzostw świata, a piłkarze nożni rywalizowali o awans na zaplecze ekstraklasy, nie ma już śladu. Dziś klub musi walczyć o przetrwanie i zachowanie gruntów przy ulicy Radarowej.

Światełkiem w tunelu i motywacją do dalszej pracy mogą okazać się wyniki seniorskiej drużyny, prowadzonej pod okiem trenera Piotra Biechońskiego. W sobotę Niebiesko-Biali świętowali powtórny awans do czwartej ligi (piąty szczebel). To osiągnięcie tym cenniejsze, że jeszcze w sezonie 2019/2019 występowali w Klasie A.