Bagno zamiast boiska po interwencji straży. "Jestem zdruzgotany, tak się nie robi"

Woda powoli opada i pokazuje to, co zniszczyła. Są zalane domy, kościoły, żłobek, połamane drzewa. Są też ogromne straty, bo ulewy wielu zniszczyły to, na co pracowali przez ostatnie lata. Na łagodniejszą aurę nie ma co się w najbliższych dniach nastawiać. W prognozach - silny wiatr, ulewy i burze z piorunami.

W czwartek od Zatoki Gdańskiej po Mazury, Suwalszczyznę i Podlasie będzie pogodnie. W pozostałej części kraju wystąpią przelotne opady deszczu i burze z gradem. Temperatura maksymalna maks w dzień od 24 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 28 stopni Celsjusza na Mazurach i Suwalszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni w porywach burzowych do 90 km/h.

Zalane boisko. "Przyjeżdża straż i tak dobija Okęcie" Wysoką cenę za... czytaj dalej » W czwartkowe przedpołudnie pogoda okazała się zdecydowanie łaskawsza. Brak opadów, ciepło i przebijające się przez chmury promienie słoneczne przyczyniły się do poprawy sytuacji przy ulicy Radarowej.

- Jest trochę lepiej. We wtorek, na drugi dzień po wszystkim, strażacy do nas przyjechali. Wypompowali wodę, która została po poniedziałku. Wodociągi pracowały całą noc, udrożniono kanał burzowy i odpływy. Straż wypompowywała wodę z boisk i bieżni od godziny 12.00 do 18.00. Dużo jej zeszło, ale zostało u nas bagno. Dzisiaj jest lepiej, jest słońce, woda paruje. Patrzymy, kiedy będziemy mogli wjechać na płytę i zacząć coś z nią robić - przyznał Gajlewicz.

Prezes Okęcia: straż mogła inaczej to rozwiązać

Okolice ulicy Radarowej, przy której zlokalizowany jest klub, bardzo często są zalewane przy intensywniejszych opadach deszczu. Nie inaczej było w poniedziałek, gdy do domów i piwnic okolicznych posesji wdarła się woda. Straż pożarna postanowiła przepompować ją na obiekty RKS Okęcie.

- Byłem zdruzgotany, patrząc na to, co się dzieje. Szanujemy pracę straży, to potrzebna jednostka, ale podtrzymuję, że mogli inaczej to rozwiązać. Tak się nie robi, próbowałem z nimi rozmawiać. Mają swoje argumenty, ja mam swoje - podkreślił prezes.



Muszę to napisać. Szanuje i podziwiam pracę straży pożarnej i Absolutnie powinni ratować dorobek ludzi. Prosze tylko żeby ratując jednych nie uszkadzali drugich. Czy 60 tys litrów wylanych na @okeciewarszawa to dużo czy mało? Okaże się jak zareaguje trwa. — Stanisław Gajlewicz (@SGajlewicz) June 24, 2020





Ogromne koszty renowacji

Woda dokonała wielkich zniszczeń. Straty liczone są w dziesiątkach tysięcy złotych, co dla klubu, który dopiero w tym sezonie opuścił ligę okręgową, jest astronomicznym wydatkiem.

- Boiska są do uratowania. W środę był u nas ekspert od trawy, obejrzał murawę główną i zostawił maszynę do sprawdzenia wilgotności. Potrzebujemy kompleksowego zabiegu pielęgnacyjnego: wertykulacja, aeracja, piaskowanie. To koszt 12 tys. zł netto za płytę główną. Z kolei doprowadzenie do porządku płyty bocznej, by nadawała się do grania, kosztować będzie 60 tys. zł - poinformował Gajlewicz.

Źródło: RKS Okęcie RKS Okęcie

Prace należałoby rozpocząć jak najszybciej, gdyż zarówno piłkarze, jak i ciężarowcy, nie są w stanie ćwiczyć w klubie. Seniorzy jeżdżą na Bemowo, a młodzież trenuje w Parku im. Marka Kotańskiego.

- Zajęcia na naszych obiektach są odwołane. Burmistrz załatwił nam treningi za darmo, więc na razie piłkarze mają gdzie ćwiczyć. Niestety nie można tego powiedzieć o sekcji podnoszenia ciężarów. Budynek był w słabej kondycji, podlało go i będziemy musieli go zamknąć - przyznał prezes RKS Okęcie. - W poniedziałek mam spotkanie z panią minister sportu, która deklarowała wsparcie. Zobaczymy, jak może nam pomóc. Będziemy prosić - dodał.