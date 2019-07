Słynny klub ruszył z pomocą bezdomnym. "Chłód zabija podobnie jak nasza obojętność"

Podczas gdy w Polsce mamy lato, w stolicy Argentyny panuje zima. Stacje meteorologiczne odnotowały w środę najchłodniejsze temperatury w roku na poziomie około 2 st. C. Taka aura najbardziej uderzyła w osoby bezdomne. Zgłoszono pięć zgonów w wyniku wychłodzenia organizmu - informuje BBC.

Sensacyjny finalista Copa America. Obrońcy tytułu bez szans Tego trudno było... czytaj dalej » W Argentynie od dawna działa grupa wolontariuszy pod nazwą Sieć Solidarności, której celem jest pomoc bezdomnym. W tym celu zwrócono się do władz klubu piłkarskiego River Plate o to, by otworzyć stadion i dać schronienie potrzebującym. Poza tym wolontariusze pomagają na inne sposoby, m.in. zbierają ciepłe ubrania.

Zabijają chłód i obojętność

Rivert Plate o przydomku Milionerzy to jeden z największych klubów piłkarskich w kraju. Jego władze zgodziły się na otwarcie stadionu na jedną noc, ale znany lokalnie lider Sieci Solidarności Juan Carr przyznał, że klub nie wykluczył dalszego udzielenia schronienia. Carr zastrzegł w rozmowie z dziennikiem "Pagina 12", że jego organizacja będzie szukać innych lokalizacji dla bezdomnych.

- To oczywiste, że ulica nie powinna być miejscem do życia. Chłód zabija podobnie jak nasza obojętność. To wielki gest ze strony River - powiedział agencji Reutera jeden z wolontariuszy Martin Giovio.

Agencja Associated Press informowała, że w ciągu ostatnich trzech lat liczba bezdomnych w stolicy - najbogatszym regionie kraju - podwoiła się o 6,5 proc., co daje około 198 tysięcy osób żyjących w ekstremalnej biedzie.

Juan Carr i jego organizacja pomaga ludziom potrzebującym od 1995 roku. Jej założyciel był siedmiokrotnie nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla z ramienia Unesco.