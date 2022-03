Piłkarz Barcelony strzelił efektownego gola zza bramki. "Zostawił wszystkich z otwartymi ustami"

22-letni Hiszpan stał dobre 30 metrów od bramki, a podchodząc do uderzenia widział jej tył, nie przód. Kopnął mocno, wysoko, a jednocześnie bardzo technicznie. Piłka bowiem tak zakręciła, że wylądowała w siatce.

Szczęśliwy piłkarz uniósł obie ręce w geście triumfu.

Oglądasz Wideo: SNTV Cudowny gol Riquiego Puiga podczas treningu Barcy

Jak Messi i Lewandowski

"Riqui Puig spróbował to zrobić bez żadnego kąta... I zostawił wszystkich z otwartymi ustami. Niemożliwy gol!" - zachwyca się wspaniałym zagraniem dziennik "Marca".

Warto podkreślić, że ten ze środowego treningu nie był czymś niecodziennym w futbolu. Podobnymi uderzeniami popisywali się już w przeszłości między innymi Leo Messi i Robert Lewandowski.



Throwback to when famous Italian singer Ramazzotti challenged Messi to score from some 10 metres BEHIND the goal.



When Messi completed the challenge in his first attempt, the singer said in disbelief: “I'm such a dumbass for challenging him” pic.twitter.com/lSvCrVzNWj — TM (@TotalLeoMessi) May 3, 2021



Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Robert Lewandowski (@_rl9)





W bieżącym sezonie uznawany za wielki talent Puig wystąpił tylko w 14 meczach we wszystkich rozgrywkach. Strzelił w nich jednego gola (13 marca w spotkaniu z Osasuną).