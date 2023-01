Dziewięć goli w towarzyskim starciu gigantów. Dublet Ronaldo w debiucie

3.01 | Cristiano Ronaldo przyleciał do Arabii Saudyjskiej, by podpisać kontrakt z Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo przyleciał do Arabii Saudyjskiej

Już dawno nie mówiło się tak wiele o towarzyskim spotkaniu rozgrywanym w środku ligowego sezonu. Ten mecz był jednak inny niż wszystkie. Światowe media informowały między innymi o ogromnych pieniądzach, jakie za przyjazd do Rijadu miało otrzymać PSG czy kosmicznych sumach, za jakie można było nabyć bilety VIP. To musieli być oni. Messi strzelił w trzy minuty, Ronaldo znów odpowiedział Po kilkunastu... czytaj dalej »

Ronaldo odpowiedział na gola Messiego

Sparing był jednak przede wszystkim debiutem Ronaldo w Arabii Saudyjskiej. Choć formalnie nie wystąpił on w ekipie Al-Nassr, a drużynie złożonej z gwiazd tego klubu i Al-Hilal. Smaczku starciu dodawał także fakt, że na murawie doszło do pojedynku Portugalczyka z Messim, być może ostatniego tych dwóch wybitnych zawodników.

Starcie gigantów, w obecności kompletu 65 tysięcy kibiców, lepiej rozpoczęło się dla Argentyńczyka. Już w trzeciej minucie znalazł się on w sytuacji sam na sam z bramkarzem, pewnie wykorzystał nadarzającą się okazję, czym wyprowadził swój zespół na prowadzenie.



17' #PSGRiyadhSeasonTeam I #PSGQatarTour2023pic.twitter.com/EGJUV6qKAk — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 19, 2023





W kolejnych minutach przewagę zyskali gospodarze, którzy na niespełna kwadrans przed przerwą stanęli przed wymarzoną szansą na wyrównanie. Arbiter podyktował bowiem rzut karny, który pewnym uderzeniem na gola zamienił bardzo aktywny tego dnia Ronaldo.



CRISTIANO RONALDO SCORES HIS FIRST GOAL IN SAUDI ARABIA pic.twitter.com/PP9vOdEVwm — GOAL (@goal) January 19, 2023





O tym, że na boisku nie mogło być mowy o taryfie ulgowej, świadczy sytuacja z 39. minuty, kiedy bezpośrednią czerwoną kartką został ukarany defensor paryżan Juan Bernat.

Mimo gry w osłabieniu mistrzowie Francji ponownie wyszli na prowadzenie przed przerwą, kiedy bramkę zdobył kapitan gości, czyli Marquinhos. W doliczonym czasie goście mogli podwyższyć na 3:1, ale jedenastki nie wykorzystał Neymar.

Co więcej, chwilę później był już remis, bo trafienie dla Saudyjczyków - już drugie w meczu - zanotował Ronaldo, dobijając swój wcześniejszy strzał w słupek.

Źródło: Getty Images Cristiano Ronaldo strzelił gola na 2:2

Szalony kwadrans po przerwie

Przed rozpoczęciem drugiej połowy trenerzy obu ekip dokonali po dwie zmiany, zostawiając jednak na placy gry swoje największe gwiazdy. I to właśnie jedna z nich, konkretnie Sergio Ramos, w 53. minucie dała PSG trzeciego gola.

Paryżanie nie cieszyli się długo z prowadzenia, bo już kilkadziesiąt sekund później na 3:3 wyrównał obrońca Koreańczyk Hyun-Soo Jang. Goście odpowiedzieli równie szybko, bo po kolejnych trzech minutach i trzecim tego dnia rzucie karnym. Tym razem na 4:3 trafił Kylian Mbappe.



@KMbappe#PSGRiyadhSeasonTeam 3-4 I #PSGQatarTour2023https://t.co/qbgKe6DOK4pic.twitter.com/rDERNdtd7Y — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 19, 2023





Ostatnie pół godziny, rozgrywane już bez udziału Ronaldo, Messiego, Mbappe oraz Neymara, przyniosło zdecydowanie mniej emocji. Na 5:3 podwyższył wprowadzony z ławki 20-letni Hugo Ekitike, a ostatnie trafienie w tym spotkaniu było dziełem Andersona Talisci.

Rijad XI - PSG 4:5 (2:2)

Bramki: Ronaldo (34., 45.), Hyun-Soo Jang (56.), Talisca (90.) - Messi (3.), Marquinhos (43.), Ramos (53.), Mbappe (60.), Ekitike (78.).