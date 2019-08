Przypadkowa kontuzja może uratować mu życie. "Dziękuję lekarzom za postawienie diagnozy"

Był 7 sierpnia i ostatnie minuty spotkania FC Basel z LASK Linz, kiedy występujący w barwach szwajcarskiej ekipy Holender otrzymał przypadkowy cios w głowę. Mecz dokończył, ale czuł się źle.

Łzy Fernando Ricksena. Nieuleczalnie chory piłkarz pożegnał się z kibicami Emocjonalne... czytaj dalej » Objawy wskazywały na wstrząśnienie mózgu. Zresztą taka była pierwsza, wstępna diagnoza klubowych lekarzy. Dopiero dokładniejsze badania wykazały tętniaka. Gdyby nie kontuzja odniesiona w meczu z LASK, van Wolfswinkel kontynuowałby karierę, a to mogło mieć tragiczne skutki. Wcześniej objawów nie miał żadnych.

W najbliższych dniach były piłkarz m.in. Sportingu czy Betisu przejdzie operację.

Tętniak nie ma nic wspólnego z uderzeniem

- Jestem bardzo wdzięczny lekarzom za postawienie tej diagnozy. Tętniaki nie są zwykle wykrywane na czas, a dopiero po pęknięciu, kiedy powodują nieodwracalne zmiany w mózgu - powiedział 30-latek. - Chcę zaznaczyć, że uderzenie, które otrzymałem w trakcie gry, nie ma z tym nic wspólnego. Tętniaka miałem już wcześniej, nie wiem od kiedy - dodał.

Van Wolfswinkel jest zdeterminowany, by jak najszybciej wrócić do zdrowia i już myśli o powrocie na boisko. O konkretnej dacie na razie mówić nie chcę. - To będzie oczywiście zależeć od reakcji organizmu na operację i dalsze leczenie. Wiem jedno - na pewno nie zagram szybciej niż za sześć miesięcy. Skupiam się teraz na swoim zdrowiu, by znów móc robić to, co kocham, czyli grać w piłkę - zaznaczył dwukrotny reprezentant Holandii.

Po dwumeczu z LASK Linz FC Basel (wyniki 1:2, 1:3) straciło nie tylko swojego napastnika, ale też szansę na grę w Lidze Mistrzów. Teraz Szwajcarom pozostała walka o udział w Lidze Europy.