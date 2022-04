Gol bramkarza z 80 metrów. "Nie budźcie mnie"

24-letni bramkarz na długo zapamięta mecz z Imolese w 36. kolejce Serie C. Na tablicy wyników było 1:1 i rozpoczynała się pierwsza z doliczonych minut do podstawowych 90. Wtedy Gagno zagonił swoich kolegów pod bramkę rywali i zdecydował się na daleki wykop sprzed własnego pola karnego.

Na wagę awansu?

Uderzenie było tak mocne, że piłka odbiła się przed polem karnym Imolsese i przelobowała bramkarza Gianmarię Rossiego, który wyszedł kilka metrów przed linię. Z pewnością nie spodziewał się aż takiego kopnięcia jego vis-a-vis. Próbował jeszcze ratować swój błąd, ale piłka, ku zdumieniu wszystkich, wylądowała w siatce. Na trybunach wielka euforia, podobnie jak na murawie. Piłkarze Modeny z boiska i ci z ławki rezerwowych natychmiast podbiegli do swojego bramkarza, gratulując mu tego niecodziennego trafienia.

IL #MODENA VINCE CON IL GOL DEL PORTIERE

Incredibile quanto accaduto a Modena: la capolista del #GironeB batte l’@ImoleseCalcio nel recupero con il gol di #Gagno, che scavalca #Rossi rinviando direttamente dalla propria area di rigore pic.twitter.com/iNZycPjVUm — Eleven Sports Italia (@ElevenSportsIT) April 9, 2022

- Nie sądziłem, że poczuję te emocje, nic z tego nie rozumiałem - mówił w wywiadzie po meczu bohater Modeny. Ciągle chyba jeszcze nie docierało do niego, co zrobił.

Włoscy dziennikarze od razu policzyli, że popisał się uderzeniem z 80 metrów, być może na wagę nie tylko zwycięstwa 2:1, ale też awansu do Serie B. Dzięki trafieniu Gagno Modena utrzymała czteropunktową przewagę nad Reggianą i już w najbliższej kolejce może świętować przepustkę do zaplecza Serie A.

"To sen? Jeśli tak, nie budźcie mnie" - napisał na Instagramie szczęśliwy bramkarz.



Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Riccardo Gagno (@riccardogagno26)

Kuszczak pamięta

Sobotnie trafienie Gagno łudząco przypomina to uzyskane przez Luisa Martineza 30 maja 2006 roku w towarzyskim meczu z Polską. Reprezentacja Pawła Janasa w ramach przygotowywań do mistrzostw świata w Niemczech grała wówczas z Kolumbią w Chorzowie na Stadionie Śląskim, a bramkarz rywali, wybijając piłkę z własnego pola karnego, popisał się niesamowitym strzałem. Fatalny błąd popełnił wtedy Tomasz Kuszczak, który puścił piłkę "za kołnierz", a Polacy przegrali 1:2.