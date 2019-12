173 dni i znów to samo. Były trener Legii kolejny raz stracił pracę

Podopieczni Sa Pinto przegrali dwa ostatnie mecze ligowe, a w tabeli zajmują ósme miejsce, z olbrzymią stratą do Benfiki Lizbona i FC Porto - odpowiednio 21 i 17 punktów.

Jego drużyna lepiej spisała w Lidze Europy - awansowała do 1/16 finału. Na tym etapie jej rywalem będzie szkocki Rangers FC, który w walce o fazę grupową pokonał w kwalifikacjach Legię.

Bilans 173 dni pracy Pinto w Bradze (3 lipca - 23 grudnia) to 29 meczów i średnio 1,93 punktu na spotkanie.



”A SC Braga, SAD comunica a rescisão do contrato do treinador da equipa principal de futebol, Ricardo Sá Pinto. A constituição da nova equipa técnica será anunciada antes do regresso do plantel aos trabalhos, agendado para dia 27”.



Sabe mais emhttps://t.co/QIhfCMEM7vpic.twitter.com/ggdEfPp6Dw — SC Braga (@SCBragaOficial) December 23, 2019

Dziesięć klubów w niespełna osiem lat

Przed powrotem do ojczyzny Portugalczyk od sierpnia 2018 do kwietnia 2019 roku odpowiadał za wyniki Legii. Pracował nieco dłużej, ale bilans miał niemal identyczny (o jeden mecz rozegrany mniej).

Pinto zdążył już przywyknąć do zwolnień w trakcie sezonu. Od lutego 2012 roku pracował w dziesięciu klubach, a najdłużej wytrwał w belgijskim Standardzie Liege (343 dni).

Nazwisko następcy Pinto w Bradze ma zostać ogłoszone 27 grudnia.