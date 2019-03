Trener Legii odgryza się Mączyńskiemu. "On jest chyba niespełna rozumu"

01.03 | Bardzo spokojny wieczór dla piłkarzy Legii Warszawa. Mistrzowie Polski bez większego trudu pokonali na własnym boisku Miedź Legnica 2:0 i zmniejszyli stratę do liderującej Lechii Gdańsk do czterech punktów.

Mączyński pod wodzą Ricardo Sa Pinto za wiele nie pograł. We wrześniu został zesłany do rezerw, a już w styczniu rozwiązał kontrakt i odszedł do Śląska Wrocław. I pozwolił sobie na mocne słowa pod adresem Sa Pinto w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". - Nie szanuję tchórzy i przebierańców - mówił między innymi o Portugalczyku polski pomocnik.

Trener Legii potwierdził, że spotkał się z prezesem. "To była zwykła rozmowa" Trener piłkarzy... czytaj dalej » Mączyński żalił się na przykład, że Sa Pinto kazał mu przyjechać do klubu na rozmowę w dzień wolny, mimo że wiedział, iż piłkarz nie ma z kim zostawić dziecka. Stwierdził, że Portugalczyk nie szanuje innych piłkarzy i pracowników klubu.

Portugalczyk w piątek odbił piłeczkę. - Najpierw trzeba powiedzieć wprost: piłkarze nie mieli wtedy wolnego dnia. Mamy swój plan zajęć, który zmieniam, jeśli drużyna tego potrzebuje. Nie było tak, że musiał natychmiast przyjechać do klubu. Powiedziałem, że będę w klubie przez kilka godzin. Gdy prezydent klubu chce, bym się stawił w klubie, to jestem. Bo jestem profesjonalistą - odpowiedział Sa Pinto, który na pomeczowej konferencji punkt po punkcie odnosił się do zarzutów byłego legionisty.

"Chciało mi się płakać ze śmiechu"

- Proszę zapytać piłkarzy o nasze stosunki. Bezpośrednio u źródła dowiedzieć się, czy ich nie szanuję. O sytuacji Arkadiusza Malarza opowiadałem już w mediach. Zapytajcie Miroslava Radovicia, Michała Kucharczyka i Aleksandara Vukovicia o nasze problemy i relacje. Mączyński mówi, że nie chciałem płacić za wspólny obiad. Myślałem, że się popłaczę ze śmiechu. Co za głupoty. Chce zrobić ze mnie złego człowieka. Zaproponowałem, że za obiad zapłaci sztab, ale piłkarze się uparli. My zapłaciliśmy za następną kolację. Tak jest właśnie w rodzinie - tłumaczył szkoleniowiec Legii.

- Irytuje mnie również zarzut ściągania zawodników od mojego agenta [co również podniósł w rozmowie Mączyński]. Przecież nad transferami czuwają prezes oraz dyrektor sportowy. Wiedzą, że nie był to ten sam agent. To poważne zarzuty. Jestem zażenowany jego postawą. Jeśli dyrektor sportowy Radosław Kucharski uważa, że temat sprowadzenia jakiegoś piłkarza kompletnie nie ma sensu, transferu nie ma. Była już taka sytuacja - podkreślił Sa Pinto.

Legia się nie napracowała. W końcu ma wygraną Bardzo spokojny... czytaj dalej » Portugalczyk z każdym kolejnym zdaniem denerwował się coraz bardziej. W końcu zaczął uderzać pięścią w stół. - Wstydzę się za tego dzieciaka. On jest chyba niespełna rozumu. Miałem odwagę mu powiedzieć, że jest za słaby. Szanuję jego osiągnięcia. Wiem, że był reprezentantem Polski, ja jednak miałem lepszych piłkarzy na jego pozycję - dodał.

"Nie zasługuje na mój szacunek"

Sytuacja Sa Pinto w ostatnim czasie była nie do pozazdroszczenia. Legia przegrała u siebie z Cracovią, później uległa Lechowi Poznań. Media informowały, że trener trafił na dywanik prezesa Dariusza Mioduskiego. - Mączyński chce nam zaszkodzić. Termin tego wywiadu nie był przypadkowy. Wiedział, że po dwóch porażkach z rzędu atmosfera w klubie nie będzie dobra. Mączyński nie szanuje Legii i swoich kolegów. Nie zasługuje na mój szacunek. Mam nadzieję, że ten dzieciak wyrzuci mnie z głowy i zapomni, ze istnieję. Ja już o nim zapomniałem - odgryzł się Sa Pinto.