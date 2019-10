Rybus przez rok grał na zastrzykach. "Po operacji może pauzować 7 tygodni"

08.10 | W ostatnim czasie Kamil Grosicki zachwyca wykonywaniem rzutów wolnych na zapleczu Premier League. Skrzydłowy Hull chce formę z klubu przenieść na reprezentację Polski. - Kto wie, może jak będziemy mieć jakiś rzut wolny, to zobaczymy, czy będzie strzelał Robert czy ja - powiedział we wtorek w rozmowie z dziennikarzami.

Wszystko wygląda bardzo dobrze, jestem zdrowy. Od wtorku trenowałem indywidualnie, od czwartku już z drużyną na pełnych obrotach, także zdrowie i chęci do gry są. W kadrze trochę się pozmieniało, dla mnie jest trochę nowych twarzy, bo nie było mnie na zgrupowaniu od mundialu. Atmosfera jest jednak świetna, wszyscy chcą ciężko pracować. Wiemy, jaki mamy przed sobą cel i to jest najważniejsze - powiedział przed zgrupowaniem kadry Maciej Rybus. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

Niewykluczone, że problemy z utrzymaniem formy, a zwłaszcza z przekonaniem do siebie selekcjonera reprezentacji Polski Jerzego Brzęczka, nie biorą się znikąd. Jak się bowiem okazuje, Rybus ma uraz pachwiny od września 2018 roku. Od tamtej pory, przynajmniej w klubie, grał dzięki zastrzykom przeciwbólowym.

"Rybus będzie musiał przejść szczegółowe badania, by stało się jasne, czy niezbędna będzie operacja. Jeśli do niej dojdzie, to opuści od sześciu do siedmiu tygodni. Maciej doznał urazu pachwiny we wrześniu 2018 roku podczas spotkania z Krasnodarem i od tamtej pory grał na zastrzykach przeciwbólowych" - powiedział informator agencji RIA Nowosti.

Wspomniana przerwa oznaczałaby, że Rybus opuściłby m.in. ligowe mecze ze Spartakiem Moskwa, FK Ufa i Krasnodarem. Nie zagrałby również w dwóch spotkaniach Ligi Mistrzów z Juventusem Turyn, którego barw broni Wojciech Szczęsny.

Nie błyszczał

W obecnym sezonie Polak rozegrał w barwach Lokomotiwu Moskwa 12 spotkań, w których zanotował dwie asysty.

Ostatni mecz rozegrał 10 października w reprezentacji Polski, która pokonała na wyjeździe Łotwę 3:0. Lewy obrońca należał w tym meczu do najgorszych na boisku i nie zagrał ani minuty w kolejnym meczu z Macedonią Północną (2:0), który zapewnił Biało-Czerwonym awans na przyszłoroczne mistrzostwa Europy.