Kluby chcą rewolucji we włoskiej piłce

O tej znaczącej zmianie, która ma zostać wprowadzona już w najbliższym sezonie ligowym, napisała włoska agencja prasowa Ansa, a za nią pozostałe czołowe włoskie media.

Rozważany pomysł wygląda następująco: w przypadku równej liczby punktów pomiędzy dwoma zespołami walczącymi o mistrzostwo bądź utrzymanie ma odbywać się bezpośredni mecz między zainteresowanymi stronami, swoisty play-off.

"Piłka po stronie Rady Federalnej"

Aktualnie jeżeli dwie drużyny kończą sezon w Italii z taką samą liczbą punktów, to o wyższej pozycji w tabeli decyduje bilans bezpośrednich meczów oraz różnica bramek. Lega Serie A chce, by w takiej sytuacji rozgrywać dodatkowy mecz. Miałoby to dotyczyć tylko równej liczby punktów drużyn walczących o tytuł lub o utrzymanie.

Wcześniej tylko raz w historii całych włoskich rozgrywek zdarzyło się, by o losach mistrzostwach zdecydował specjalny mecz finałowy. W 1964 roku Bologna pokonała Inter 2:0, zdobywając siódmy tytuł w swojej historii. Mistrzowie Włoch będą mieli nowego właściciela. "Jesteśmy zaszczyceni" 1,2 miliarda euro... czytaj dalej »

Jak donoszą włoscy dziennikarze, "kluby zgłosiły możliwość zmiany przepisów, by finał sezonu był jeszcze bardziej ekscytujący". Propozycja została już nawet przegłosowana przez władze ligi. Teraz zmiany jeszcze musi zatwierdzić włoski związek piłkarski (FIGC).

"Serie A w kierunku rewolucji. Druga runda rozgrywek może być zupełnie inna niż pierwsza" - głosi "La Gazzetta dello Sport". I dodaje: "Teraz piłka po stronie kierownictwa włoskiego związku". Wszystko ma być jasne 8 lipca.

Koniec z zasadą goli na wyjeździe

W piątek 24 czerwca zostanie opracowany kalendarz rozgrywek na sezon 2022/23. Już teraz wiadomo, że wystartuje on 13 sierpnia, a zakończy się 4 czerwca przyszłego roku. Od 13 listopada do 4 stycznia potrwa przerwa w związku z mistrzostwami świata w Katarze.

Wiadomo też, że w nowym sezonie Pucharu Włoch nie będzie obowiązywała już zasada o liczonych podwójnie goli strzelonych na wyjeździe. Ostatnio Rada Ligi zatwierdziła tę modyfikację, która od sezonu 2021/22 obowiązuje już w europejskich pucharach.

Mistrzowskiego tytułu bronić będą piłkarze AC Milan, którzy tytuł zapewnili sobie w ostatniej, 38. kolejce. W tabeli o dwa punkty wyprzedzili rywala zza miedzy, czyli Inter Mediolan.