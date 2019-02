23.01.2019 | Emiliano Sala wysłał do przyjaciół wiadomości głosowe z pokładu samolotu, który zaginął nad kanałem La Manche.

Według informacji brytyjskiej stacji, która powołuje się na rodzinę zaginionego, na maszynę trafili prywatni śledczy.

Dwa tygodnie od zaginięcia

Emiliano Sala i pilot David Ibbotson podróżowali we wtorek, 21 stycznia, z francuskiego Nantes do Cardiff, aby dołączyć do walijskiego zespołu. W środę miał odbyć pierwszy trening z nowym zespołem.