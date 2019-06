Zasada Rooneya przy rekrutacji w angielskich klubach

W piątek odbyło się doroczne walne zgromadzenie EFL, na którym wprowadzono rozporządzenie dotyczące wszystkich wolnych stanowisk w pierwszych zespołach i nastąpiło po 18-miesięcznym projekcie pilotażowym.

Aktualnie we wszystkich rozgrywkach skupionych w ramach EFL pracuje jedynie trzech menedżerów, zgodnie z zasadą BAME (czarnoskórzy, Azjaci oraz przedstawiciele mniejszości etnicznej). Zrzeszenie ma nadzieję, że ustalone reguły pomogą rozwiązać problem niedostatecznej reprezentacji mniejszości w klubach.

Oświadczenie EFL

To, co było rozważane od dłuższego czasu, zostało ujęte w formalne ramy. "Zobowiązanie zostało sformalizowane przez wprowadzenie rozporządzenia gwarantującego większe możliwości kandydatom BAME, gdy kluby rozważają zatrudnienia nowych pracowników" - czytamy w oświadczeniu EFL.



The EFL has today made a further commitment to improving equality in first-team football by introducing a recruitment code into Regulations in order to help address the under-representation of Black, Asian and Minority Ethnic (BAME) managers.



More: https://t.co/esSmzc2Usm#EFLpic.twitter.com/PquuzniUvZ — EFL (@EFL) 7 czerwca 2019

Rozporządzenie jest potocznie nazywane "zasadą Rooneya", na cześć przewodniczącego komitetu ds. różnorodności w NFL, Dana Rooneya. Forsował on politykę, zgodnie z którą kluby futbolu amerykańskiego powinny przeprowadzać rozmowę z co najmniej jednym kandydatem BAME na stanowisko głównego trenera.

EFL oświadczyła, że wprowadzenie zasady jest kolejnym krokiem "na rzecz poprawy równości w piłce nożnej".

Przegląd kadr

Po zwolnieniu Chrisa Hughtona przez Brighton&Hove Albion w czterech czołowych ligach angielskich pracuje jedynie czterech menedżerów w myśl zasady BAME. Jednym z głównych orędowników wprowadzenia przepisów w ostatnich latach był były kapitan reprezentacji Anglii, Sol Campbell, który jednocześnie był jednym z trzech pracujących w EFL.