Ogromny pech reprezentanta Polski. Nie dotrwał do przerwy w pierwszym meczu po kontuzji

Bielik z powodu problemów zdrowotnych nie zagrał w żadnym z trzech ostatnich spotkań ligowych swojego zespołu. W sobotę nie tylko znalazł się w kadrze meczowej, ale wyszedł w pierwszym składzie ekipy dowodzonej przez Johna Eustace'a.

Bielik ucierpiał po brzydkim faulu

Niestety, występ Polaka nie potrwał długo. Po upływie dwóch kwadransów 25-letni pomocnik został mocno kopnięty w głowę przez Hakeema Odoffina.

Gracz gości otrzymał za to zagranie żółtą kartkę, jednak nie zmieniło to tego, że Bielik musiał przedwcześnie opuścić murawę. Na boisku zastąpił go Jordan James, a u schodzącego zawodnika podejrzewa się wstrząśnienie mózgu.

Źródło: Getty Images Krystian Bielik nie dokończył meczu Birmingham City z Roterham



31 - Blues are forced into a change as KB is replaced by JJ. The midfielder has been substituted after a collision looks to have left him with concussion.



[1-0] #BIRROTpic.twitter.com/FJPhw3g5BY — Birmingham City FC (@BCFC) March 11, 2023





Na razie nie wiadomo, czy kontuzja wykluczy pomocnika z udziału w zbliżającym się zgrupowaniu reprezentacji Polski. Biało-Czerwoni już 24 marca rozpoczną eliminacje do mistrzostw Europy, a ich pierwszym rywalem będą Czesi.

Finalnie ekipa Bielika wygrała z Roterham 2:0 po bramkach Redy Khadry oraz Kevina Longa. Dzięki zwycięstwu gospodarze awansowali na 18. miejsce w tabeli, oddalając się od strefy spadkowej na dziesięć punktów.