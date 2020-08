Pogba ma koronawirusa. Nie zagra w Lidze Narodów

08.09 | Sędziowie w meczu Francja - Litwa popełnili kluczowy błąd, który miał wpływ na wynik - przyznała Międzynarodowa Federacja Koszykówki (FIBA) i zawiesiła arbitrów sobotniego starcia. Chociaż Litwini mieli ogromne pretensje do prowadzących spotkanie, bo porażka sprawiła, iż nie awansowali do ćwierćfinału, wynik 78:75 dla Trójkolorowych został utrzymany.

Media: kilku piłkarzy Chelsea zakażonych koronawirusem Niepokojące... czytaj dalej » Selekcjoner Trójkolorowych Didier Deschamps ogłosił, że w miejsce Pogby powołany został 17-letni pomocnik Rennes Eduardo Camavinga.

Wielkie osłabienie

- Musiałem w ostatniej chwili dokonać zmiany na liście. Miał być w kadrze Paul Pogba, ale na nieszczęście dla niego wynik wykonanego wczoraj testu na koronawirusa dał dziś wynik pozytywny, dlatego w ostatniej chwili został zastąpiony przez Camavingę - wytłumaczył Deschamps.

W pierwszych meczach Ligi Narodów Francja zmierzy się 5 września na wyjeździe ze Szwecją i trzy dni później u siebie z Chorwacją.

W tym czasie Pogba przejdzie dwutygodniową kwarantannę. Po niej - jeśli oczywiście wyniki kolejnych testów dadzą wynik negatywny - będzie mógł wrócić do treningów z Manchesterem United, który rozpocznie sezon ligowy 19 września.