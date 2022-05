Zarobią tyle samo co mężczyźni. "To historyczny moment"

W 21. minucie reprezentantki USA wróciły na prowadzenie w starciu z Australijkami. Gola na 2:1 strzeliła Megan Rapinoe. Było to już jej drugie trafienie w tym spotkaniu. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

To ważna chwila w historii futbolu. Federacja Piłki Nożnej Stanów Zjednoczonych stała się bowiem pierwszą na świecie, która zrównała nagrody finansowe dla kobiecych oraz męskich reprezentacji za udział i sukcesy m.in. w mistrzostwach świata.

Podział pół na pół

Drugie zwycięstwo Ukraińców w drodze do baraży Piłkarska kadra... czytaj dalej » - To naprawdę historyczny moment. Takie porozumienie to rewolucyjna zmiana, na zawsze odmieni futbol w USA, w przyszłości może odmienić też futbol na całym świecie - powiedziała prezydent amerykańskiej federacji, Cindy Parlow Cone.

Nowatorska umowa zbiorowa ma na razie obowiązywać do 2028 roku. W tym czasie zostaną rozegrane po dwa mundiale oraz dwukrotnie odbędą się igrzyska olimpijskie.

Sprawiedliwy podział pieniędzy dla obu płci stał się możliwy, ponieważ tamtejsza federacja rozdysponuje po równo pieniądze płynące z praw telewizyjnych do transmisji spotkań obu reprezentacji. To samo tyczy się zysków z reklam od sponsorów amerykańskiego futbolu.

Sukcesy kobiet

Trzeba jednak zauważyć, że w Stanach Zjednoczonych kobieca piłka nożna cieszy się bardzo dużą popularnością. Wpływ na to mają na pewno doskonałe wyniki kadry - Amerykanki to światowa czołówka i były czterokrotnie mistrzyniami świata. Także na ostatnim mundialu w 2019 roku sięgnęły po złoto, a na igrzyskach w Tokio były trzecie. Ich koledzy po fachu nigdy nawet nie zbliżyli się do takiego poziomu.

Mistrzostwa świata w piłce nożnej mężczyzn zostaną rozegrane na przełomie listopada i grudnia w Katarze. Z kolei kobiety będą rywalizowały na mundialu w przyszłym roku w Australii i Nowej Zelandii.