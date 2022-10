Inni będą grać na mundialu, Włochów czeka "okrutny czas"

Zobacz trening piłkarzy Macedonii Północnej do meczu z Austrią w pierwszej kolejce fazy grupowej Euro 2020.

Gwiazda Chelsea nie zagra na mundialu N'Golo Kante nie... czytaj dalej » Mancini, podobnie jak miliony kibiców, wciąż nie może się pogodzić z porażką Italii z Macedonią Północną 0:1 w rozegranym w marcu barażu o awans do mundialu.

- Rozczarowanie minie dopiero po zwycięstwie w kolejnych mistrzostwach świata w 2026 roku - podkreślił.

Włosi, aktualni mistrzowie Europy, noszący na koszulkach cztery gwiazdki na pamiątkę czterech tytułów mistrzów świata (1934, 1938, 1982, 2006), po raz drugi z rzędu nie wystąpią w najważniejszym turnieju. Drogę do mundialu w Rosji w 2018 roku zagrodzili im Szwedzi. Wcześniej nie zakwalifikowali się tylko do imprezy w 1958 roku (nie brali udziału w pierwszym turnieju w 1930 roku w Urugwaju).

Mecze towarzyskie i trudny czas dla kibiców

20 listopada, kilka godzin po oficjalnym rozpoczęciu mistrzostw świata meczem Katar - Ekwador, Włosi rozegrają w Wiedniu towarzyskie spotkanie z Austrią. Cztery dni wcześniej zmierzą się na wyjeździe z Albanią.

Włoskie media podkreślają, że dla kibiców będzie to "okrutny czas", ponieważ nie będą się też emocjonować meczami Serie A. Liga ma przerwę, aby umożliwić wielu zagranicznym piłkarzom występ w Katarze.

Instytut badawczy StageUp, który począwszy od 2000 roku mierzy dwa razy rocznie zainteresowanie Włochów różnymi wydarzeniami sportowymi oraz rankingi drużyn narodowych, nie zauważył spadku przywiązania do piłkarskiej Squadra Azzurra.

- Wyniki z czerwca 2022 roku (gdy Włosi zdobyli w Anglii mistrzostwo Europy) wskazują, że piłkarską reprezentacją interesowało się 28,3 mln Włochów, co jest liczbą zbliżoną do października 2021 roku - powiedział agencji AFP dyrektor instytutu Giovanni Palazzi. Badanie przeprowadzono wśród 1800 Włochów w wieku od 14 do 64 lat.

Źródło: Getty Images Włosi nie jadą na mundial po raz drugi z rzędu

Trofeum jest ich

W dniu finału mistrzostw świata, 18 grudnia, zwycięska drużyna uniesie w górę trofeum, które w 1971 roku zostało wykonane we włoskiej firmie GDE Bertoni.

- To część Włoch, która zawsze będzie na mundialu, a nawet na podium, na pierwszym miejscu - powiedziała Valentina Losa, dyrektor mediolańskiej firmy, wykonującej również medale oraz oficjalną replikę Pucharu Świata.