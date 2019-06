Sobotni trening kadry bez Glika, Piątka i Rybusa

Polacy szykują się do meczów eliminacyjnych

- Sprawa zmiany klubu nie zaprząta mi głowy, teraz skupiam się na reprezentacji. Potem mam mistrzostwa Europy U-21, a co będzie później - zobaczymy. Byłem na zgrupowaniu już wcześniej, więc wiem jak wszystko funkcjonuje. Czuję się pewniejszy siebie i oby to przełożyć na treningi - powiedział przed zgrupowaniem kadry Sebastian Szymański. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

Jest pewien komfort w przygotowaniach do tych dwóch najbliższych meczów. Ważne, że możemy podejść do nich, mając sześć punktów, a nie nóż na gardle. Nastroje są bardzo dobre. O rywalach nie wiemy jeszcze zbyt wiele, będziemy dopiero analizować ich grę. Wiemy, że i jedni, i drudzy mają po cztery punkty i nie przegrali jeszcze meczu. Dlatego wszystko jest możliwe, zarówno dla nich, jak i dla nas - powiedział przed zgrupowaniem kadry Grzegorz Krychowiak. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

Nie odbieram nieznanych numerów, Brzęczek napisał SMS-a z prośbą o kontakt. Nie wierzyłem, myślałem, że ktoś mnie wypuszcza. Jak usłyszałem głos, to już trenera poznałem, mimo że wcześniej nie znałem go osobiście. Bardzo się ucieszyłem. Przed rewanżowym meczem barażu czytałem, że kto inny ma przyjechać w miejsce Wojtka Szczęsnego, więc nie liczyłem na powołanie. Zarezerwowałem już nawet wakacje. Kadra przyjęła mnie sympatycznie - powiedział przed zgrupowaniem kadry Rafał Gikiewicz. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

Wszystko wygląda bardzo dobrze, jestem zdrowy. Od wtorku trenowałem indywidualnie, od czwartku już z drużyną na pełnych obrotach, także zdrowie i chęci do gry są. W kadrze trochę się pozmieniało, dla mnie jest trochę nowych twarzy, bo nie było mnie na zgrupowaniu od mundialu. Atmosfera jest jednak świetna, wszyscy chcą ciężko pracować. Wiemy, jaki mamy przed sobą cel i to jest najważniejsze - powiedział przed zgrupowaniem kadry Maciej Rybus. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

Obrońca opuszcza zgrupowanie kadry, Rybus dochodzi do zdrowia Obrońca... czytaj dalej » - Rybus i Piątek nie wzięli udziału w sobotnim treningu z uwagi na wcześniejsze ustalenia. Jeszcze przed zgrupowaniem zapadła decyzja, że ze względu na sprawy prywatne obaj zostaną zwolnieni z zajęć tego dnia - poinformował rzecznik prasowy PZPN Jakub Kwiatkowski.

Wolne do niedzielnej kolacji

Rybus trzy tygodnie temu doznał naciągnięcia mięśnia dwugłowego i po konsultacjach z doktorem Jackiem Jaroszewskim zapadła decyzja, że może normalnie trenować. W piątek natomiast zgrupowanie opuścił inny lewy obrońca Arkadiusz Reca - z powodu kontuzji pachwiny.



Glik od początku zgrupowania zmaga się z urazem przeciążeniowym ścięgna Achillesa prawej nogi. Podobnie jak w poprzednich dniach, obrońca AS Monaco został w hotelu i tam przechodzi zabiegi rehabilitacyjne. Do treningów z zespołem ma dołączyć w poniedziałek.



Tego dnia na zgrupowaniu ma się stawić Przemysław Frankowski, który w nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu rozgrywa mecz w lidze MLS. W sobotę z kolegami trenował natomiast Tomasz Kędziora, który na zgrupowanie dotarł w piątek - ze względu czwartkowy mecz ligowy Dynama Kijów.

Źródło: Leszek Szymański / PAP Trwa zgrupowanie przed meczami z Macedonią Północną i Izraelem



W sobotę po obiedzie piłkarze reprezentacji Polski dostanę wolne. Z powrotem w hotelu mają się stawić w niedzielę na kolacji.



Do najbliższych meczów reprezentacja Polski przygotowuje się na boiskach KS ZWAR i Polonii Warszawa. W czwartek o godz. 11.30 Biało-Czerwoni wylecą do Skopje, gdzie dzień później zmierzą się z Macedonią Północną. Bezpośrednio po spotkaniu zaplanowany jest powrót do Warszawy. W poniedziałek (10 czerwca) na PGE Narodowym rozegrany zostanie mecz z Izraelem.