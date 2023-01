Ogłoszenie selekcjonera kwestią godzin. "Wiem już, kto to będzie"

Od 1 stycznia reprezentacja Polski jest pozostaje bez selekcjonera. Z końcem 2022 roku pracę zakończył Czesław Michniewicz, który był trenerem kadry tylko przez 11 miesięcy.

Jeszcze przed wygaśnięciem umowy, w przestrzeni publicznej pojawiały się nazwiska jego potencjalnych następców. Teraz wiadomo już, że nowy trener na pewno nie będzie Polakiem.

Najważniejsze kryterium

- Wiem już, kto to będzie. Kandydat jest z zagranicy. Chciałbym, żeby decyzja zapadła dziś albo jutro, ale to zależy od drugiej strony. Najważniejszym kryterium było to, czy wcześniej prowadził już jakąś reprezentację - powiedział we wtorek po południu w radiu RMF FM prezes PZPN Cezary Kulesza.

W ostatnich dniach pojawiły się najczęściej trzy nazwiska: Portugalczyk Paulo Bento, Vladimir Petković z Bośni, Anglik Steven Gerrard oraz Herve Renard. Kilka godzin przed wypowiedzią Kuleszy pojawiły się informacje, że Francuz Renard odmówił PZPN.

- Druga strona potrzebuje czasu, żeby podjąć decyzję. Chce się zastanowić, musi zaakceptować nasze warunki, ewentualnie w tych warunkach coś zmienić - mówił w poniedziałek w rozmowie z eurosport.pl Kulesza.



Źródło: Getty Images Kulesza jest prezesem PZPN



Bento z większym doświadczeniem

Jeśli chodzi o doświadczenie z pracą z drużynami narodowymi, to doświadczenie takie mają Bento oraz Petković. Ten pierwszy, w więc Portugalczyk prowadził kadrę z własnej ojczyzny w latach 2010-2014 oraz Koreę Południową od 2018 do 2022 roku. Drugi, a więc Bośniak w latach 2014-2021 prowadził Szwajcarię.

Kulesza potwierdził, że nowy selekcjoner będzie przedstawiony na konferencji prasowej. - Nie obiecuję, że to będzie w tym tygodniu. Jak nie w tym, to myślę, że w następnym - zakończył Cezary Kulesza.

W tym roku Biało-Czerwoni rozpoczną eliminacje mistrzostw Europy 24 marca z Czechami na wyjeździe, a trzy dni później spotkają się u siebie z Albanią. W tej stawce są także niżej notowane Wyspy Owcze i Mołdawia. Na turniej w Niemczech awansują dwie drużyny z grupy.