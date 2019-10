Furman przed prawdziwym debiutem w kadrze. "Czasem wychodzi słońce"

08.10 | W ostatnim czasie Kamil Grosicki zachwyca wykonywaniem rzutów wolnych na zapleczu Premier League. Skrzydłowy Hull chce formę z klubu przenieść na reprezentację Polski. - Kto wie, może jak będziemy mieć jakiś rzut wolny, to zobaczymy, czy będzie strzelał Robert czy ja - powiedział we wtorek w rozmowie z dziennikarzami.

Grosicki będzie rozmawiał z "Lewym" o rzutach wolnych. "Czuję się mocny" Od początku... czytaj dalej » Furman został powołany awaryjnie. Zastąpił kontuzjowanego pomocnika Sampdorii Karola Linettego. Piłkarz Wisły Płock ma w karierze dwa występy w drużynie narodowej. Pierwszy w meczu towarzyskim z Macedonią (4:1) w grudniu 2012 i drugi także w sparingu z lutego 2013 przeciwko Rumunii (4:1). W obu przypadkach kadra składała się z piłkarzy z polskiej ligi i z tego powodu Furman traktuje obecne powołanie w wyjątkowy sposób.

Prawdziwy debiut

- Twierdzę, że to nie jest jakiś tam powrót, jest to po prostu dla mnie debiut - ocenił 27-letni pomocnik w rozmowie z dziennikarzami. - Dopiero jeden trening za mną, bardziej luźny. Teraz będą już wszyscy na boisku, więc jest ciekawość, jak to będzie wyglądało - dodał.

- Byłem lekko zaskoczony, nie ma co ukrywać. Pierwsze co (poczułem), to taka siła wewnętrzna. Mobilizacja do tego, że jak są te gorsze dni, to po prostu myśleć o tym, że czasami wychodzi słońce. Warto się starać jak najbardziej, żeby być w reprezentacji - podkreślił.

Źródło: Newspix Domink Furman przed meczem z Rumunią w lutym 2013

Furman zna się z selekcjonerem Jerzym Brzęczkiem z czasów współpracy w Wiśle Płock. Wcześniej były zawodnik m.in. Legii Warszawa nie otrzymał żądnych sygnałów od byłego trenera, że jest przez niego obserwowany.

- W pierwszych dwóch kolejkach z Górnikiem Zabrze i z Lechem Poznań rozmawialiśmy chwilę z selekcjonerem, ale nie na takiej zasadzie, że "powołam cię", tylko rozmawialiśmy o meczu. Pytał się mnie jak w drużynie, bo wiemy, że wcześniej selekcjoner był w Płocku i pewnie trzyma za nas kciuki - zapewnił.

Chce pomóc

Brzęczek zaprzecza plotkom. "Boniek i tak często wzywa mnie na dywanik" Zaledwie punkt... czytaj dalej » Rozmowy z Brzęczkiem Furman jeszcze nie miał. Niezależnie od tego, jaką rolę selekcjoner dla niego przewidział, zawodnik z Wisły zamierza pomóc drużynie na boisku, jeśli otrzyma szansę albo poza nim.

Biało-Czerwoni potrzebują świeżej krwi, co pokazało poprzednie zgrupowanie, w trakcie którego Polacy przegrali ze Słoweńcami 0:2 i bezbramkowo zremisowali z Austriakami. Drużyna została powszechnie skrytykowana, ale Furman uniknął oceniania tego, co widział miesiąc temu jako kibic.

- Myślę, że kadra funkcjonuje w należyty sposób i pokażemy to w czwartek i niedzielę. Nawet jest szansa na to, żeby awansować na mistrzostwa Europy. Jeżeli już tutaj jestem, to wiadomo, że chciałbym w jakimś stopniu pomóc drużynie na boisku, nie tylko poza nim. Jeżeli już taka sytuacja będzie, to będę się starał wypaść jak najlepiej - stwierdził.

W czwartek Polska gra na wyjeździe z Łotwą w Rydze, a trzy dni później mierzy się z Macedonią Północną na Stadionie Narodowym w eliminacjach mistrzostw Europy 2020. Biało-Czerwoni zajmują pierwsze miejsce w tabeli grupy G. Druga jest Słowenia ze stratą dwóch punktów.



