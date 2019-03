Reprezentacja bez postępu. U Brzęczka tylko wyniki lepsze od gry

19.03.2019 | Początek eliminacji Euro 2020 to kolejny rozdział rywalizacji między Wojciechem Szczęsnym a Łukaszem Fabiańskim o miejsce w bramce reprezentacji Polski. Na kogo powinien postawić selekcjoner Jerzy Brzęczek? Liczby wskazują tego pierwszego, ale to duże uproszczenie.

Oczy bolały już od samego oglądania tego, co działo się na boisku. Najpierw w Wiedniu, gdzie Polacy pokonali 1:0 Austrię, teoretycznie najgroźniejszego rywala w walce o awans do Euro 2020. W niedzielny wieczór drużyna Brzęczka odprawiła Łotwę, wbijając jej dwa gole dopiero w ostatnim kwadransie.



Wisła Płock bez pieniędzy za grę Recy w reprezentacji. "Brzęczek nie jest samobójcą" Selekcjoner Jerzy... czytaj dalej » - Zwłaszcza w pierwszych 20-30 minutach nasza gra była za wolna, notowaliśmy za dużo strat - tłumaczył selekcjoner. - Zdajemy sobie sprawę, że jeśli chodzi o poziom gry, to nie było to, co sobie zakładaliśmy. Również patrząc na nasz potencjał. Ale zdobywamy punkty i bramki, a to w eliminacjach najważniejsze.



Owszem, Polska jest liderem grupy G (awansują dwie najlepsze ekipy), o dwa punkty wyprzedza Izrael i Macedonię Północną. Po jesiennych meczach, w których Biało-Czerwoni nie potrafili zwyciężyć w Lidze Narodów i w sparingach, Brzęczek tłumaczył, że podstawowym celem są kwalifikacje. To na nie, już od pierwszej marcowej kolejki, drużyna miała być gotowa.

Postępu wciąż jednak nie widać.

Chaos na boisku

Trudno dzisiaj oszacować siłę kadry. Z Austrią i z Łotwą nie sposób było dostrzec konkretnego pomysłu na grę. Polscy piłkarze ograniczali się do dośrodkowań w pole karne, w większości niechlujnych. To był najczęściej powtarzający się schemat. Do tego powolne rozgrywanie piłki, na co zwrócił uwagę Robert Lewandowski.

- Często przyjmowaliśmy piłkę w miejscu, co powodowało, że nasze akcje się spowalniały - mówił kapitan.

Źródło: Newspix Grzegorz Krychowiak nie imponował formą

W środku pola Grzegorz Krychowiak i Mateusz Klich nie potrafili przejąć inicjatywy. Żaden nie zanotował olśniewającego występu. Z kolei Kamil Grosicki i Piotr Zieliński, biegający po skrzydłach, nie dostarczali dokładnych wrzutek. Na razie Brzęczek postawił na ustawienie 1-4-4-2, choć drużyna najlepiej zaprezentowała się w jego debiucie, grając nieco inną taktyką (Zieliński wspomagający w ataku Lewandowskiego). Później było coraz gorzej.

Dziura na lewej obronie

Lewandowski niezadowolony. "Sami utrudnialiśmy sobie grę" W każdym kolejnym... czytaj dalej » Odwieczny problem mógłby pewnie rozwiązać Maciej Rybus, który po kontuzji wciąż nie gra w Lokomotiwie Moskwa. Brzęczek przeciwko Austrii postawił na Bartosza Bereszyńskiego, występującego na co dzień w Sampdorii Genua na prawej stronie. Ten zagrał przeciętnie, widać było, że nie czuje się komfortowo.

Z Łotwą wystąpił za to Arkadiusz Reca, nominalny lewy obrońca, który grzeje ławę w Atalancie Bergamo (tylko 113 rozegranych minut w sezonie). I to było widać. Raził niedokładnością, nie współpracował z Grosickim, ale w końcu zaliczył asystę przy bramce Lewandowskiego. Na tle słabej Łotwy nie pokazał nic. Jeśli nie zacznie regularnie grać we Włoszech, trudno będzie uzasadnić kolejne jego powołanie, choć selekcjoner ostatnio zaznaczył, że Recę traktuje jak inwestycję.

Na kłopoty Lewandowski. W nowej roli

Kapitan długo czekał na gola w reprezentacji. Trafił po ośmiu występach bez zdobyczy bramkowej, na 1:0 z Łotwą, kończąc wcześniejsze męczarnie zespołu. Do tej pory u Brzęczka cierpiał, jesienne mecze kończył bez choćby pół sytuacji.

Wiosną jest niewiele lepiej. Musi za to pomagać w inny sposób, cofając się i rozgrywając piłkę. W Wiedniu był bliski asysty, ale dogodnej okazji nie wykorzystał Krzysztof Piątek.

W starciu z Łotyszami napastnik Bayernu Monachium też brał sprawy w swoje ręce, co niezbyt dobrze świadczy o piłkarzach z drugiej linii. Mówiąc inaczej, o wyniku - w obu spotkaniach - decydowały indywidualności, nie drużyna.

Źródło: Newspix Robert Lewandowski przełamał się z Łotwą

Wyzwania dopiero czekają

Mecz z Austrią na jej terenie miał być najtrudniejszym wyzwaniem reprezentacji. Tak być nie musi, biorąc pod uwagę niedzielną porażkę Austrii z Izraelem (2:4). Niewykluczone, że sprawa awansu rozegra się gdzie indziej, choćby w Skopje, gdzie Polacy wybiorą się w czerwcu.

Skoro przeciętni Łotysze bliscy byli wbicia Polakom gola, to tym bardziej Macedończycy, a następnie Izraelczycy, będą w stanie to zrobić.

Druga kolejka eliminacji Euro 2020 w grupie G Niedziela, 24 marca Izrael - Austria

4:2 Polska - Łotwa 2:0 Słowenia - Macedonia Północna

1:1