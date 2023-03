Obiecane premie poróżniły kadrowiczów. "Zamiast się cieszyć, nagle zaczęliśmy kłócić"

Polacy awansowali w Katarze do 1/8 finału, tam ulegli późniejszym wicemistrzom świata Francuzom. Występ na mundialu był historyczny, powtórzono bowiem sukces sprzed 36 lat.

Piłkarze osiągnęli postawiony przed nimi cel, dostali więc od PZPN ustaloną wcześniej gratyfikację finansową. Szokiem było więc, gdy media poinformowały o innej premii, obiecanej im tuż przed wylotem na turniej przez Mateusza Morawieckiego.

Spotkanie z premier i "bardzo dobra nagroda"

Według medialnych doniesień w grę miało wchodzić 30 mln zł, a według niektórych źródeł nawet 50. W sieci pojawił się filmik z luźnego spotkania premiera z zawodnikami na którym padają słowa o "bardzo dobrej nagrodzie".

Temat wywołał mnóstwo kontrowersji. Pieniędzy za osiągnięty cel zawodnicy ostatecznie nie dostali, co spotkało się z ogólnym zadowoleniem opinii publicznej. Piłkarzom zdążyło się dostać. Podobnie selekcjonerowi Czesławowi Michniewiczowi, który niedługo potem pożegnał się ze stanowiskiem.

"Wiedzieliśmy, że mogą być wk******i"

Jak przyznał Skorupski w rozmowie z Łukaszem Olkowiczem z "PS", on i koledzy doskonale zdawali sobie sprawę, że wiadomość o nagrodzie nie spodoba się kibicom.

- Gadaliśmy między sobą i wiedzieliśmy, że mogą być wk******i" [kibice - red.] - powiedział dziennikarzowi.

- To nie był nasz pomysł. Premier obiecał premię. Słownie, nic na papierze - dodał i zauważył, że obiecana kwota była "przesadzona" i "za duża".

Bramkarz został zapytany o moment rozmowy z premierem podczas wizyty Morawieckiego na zgrupowaniu kadry. Skorupski miał nakłaniać wtedy szefa rządu do przekazanie dziesięciu milinów więcej. Dziś zawodnik obraca tamtą sytuację w żart.

- Coś tam gadałem, ale to bardziej dla beki. A premier to zaakceptował. Moim zdaniem na takim turnieju nie powinniśmy w ogóle gadać o premii, wszystko powinno być ustalone na papierze przed mistrzostwami. Tylko my niewiele mogliśmy zrobić. Powiedzieli nam o niej przed samym wyjazdem do Kataru, zaraz wyjeżdżaliśmy na lotnisko. Normalnie to wcześniej ustalilibyśmy między sobą - stwierdził.

Źródło: Getty Images Łukasz Skorupski był drugim bramkarzem w kadrze

Śpiewali, a potem się kłócili

Bramkarz tłumaczył, że cała sprawa, a konkretnie podział pieniędzy, miała wpływ na atmosferę w kadrze. Zapewnił, że relacje między zawodnikami były świetnie, zmieniły się dopiero, gdy zagwarantowali sobie awans. Wtedy wrócił temat ewentualnej premii od Morawieckiego.

- Wychodzimy z grupy i zamiast się cieszyć, nagle zaczęliśmy kłócić się o tę premię. Ci mają mieć tyle, inni tyle. Ale to tak się kłóciliśmy, że nie gadaliśmy z pewnymi zawodnikami. A dzień wcześniej razem śpiewaliśmy - wspominał.

Przyznał, że do meczu z Francją sytuacja zdążyła się uspokoić. Stało się to po apelu Roberta Lewandowskiego.

- Dogadaliśmy się, żeby już nie rozmawiać o tej premii. Z całym szacunkiem dla pieniędzy, ale nikomu na kadrze ich nie brakuje. Wrócił spokój, zagraliśmy mecz - relacjonował.