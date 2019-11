Reprezentant Anglii zdruzgotany zachowaniem własnych kibiców. "Nie zrobił niczego złego"

Nieprzyjemnym scenom z wysokości trybun z niepokojem przyglądali się narzeczona zawodnika Liverpoolu Tamara oraz ich mały synek Kyrie, który po raz pierwszy został zabrany na mecz Anglików.

Reakcja kibiców zszokowała nie tylko samego Gomeza i jego rodzinę, ale również cały zespół gospodarzy czwartkowego spotkania.

- Jestem potwornie zawiedziony. Joe nie zrobił nic złego. Żaden angielski piłkarz nie powinien być wygwizdywany, gdy nosi trykot reprezentacji. Wszyscy zawodnicy są wyjątkowo rozczarowani zaistniałą sytuacją - skrytykował zachowanie publiczności na Wembley selekcjoner Anglików Gareth Southgate.

- Rozmawiałem z nim po meczu i jutro znów to zrobię. On musi czuć wsparcie nas wszystkich - dodał szkoleniowiec.

Całe zdarzenie miało miejsce kilka dni po scysji, do której doszło pomiędzy Gomezem i gwiazdą reprezentacji Anglii Raheemem Sterlingiem.



” No England player should ever be booed when they're wearing the shirt, ever ”#GarethSouthgate & #TammyAbraham supports #JoeGomezpic.twitter.com/xOkUa3OihA — Stadium Astro (@stadiumastro) 15 listopada 2019





Zjednoczony zespół

W minioną niedzielę obaj zawodnicy mierzyli się w hitowym spotkaniu Premier League pomiędzy Liverpoolem i Manchesterem City. The Reds triumfowali 3:1. Następnego dnia obaj stawili się na zgrupowaniu kadry narodowej, gdzie doszło pomiędzy nimi do rękoczynów. Według doniesień angielskich mediów to Sterling był inicjatorem sprzeczki, za co został ukarany przez Southgate'a odsunięciem od meczu z Czarnogórą. Najprawdopodobniej właśnie te wydarzenia sprowokowały fanów do wygwizdania defensora Liverpoolu.

Sterling był oburzony ich reakcją. Wziął na siebie całą winę za poniedziałkową awanturę i jako jeden z pierwszych okazał wsparcie Gomezowi. Po meczu napisał na swoim koncie na Twitterze:

"Do wszystkich angielskich kibiców, chciałem zostawić już tę sprawę, ale dziś ponownie muszę zabrać głos: trudno było mi patrzeć, jak mój kolega z drużyny jest wygwizdywany za coś, co było moim błędem. Joe nie zrobił niczego złego. Dla mnie obserwowanie kogoś kto ciężko pracuje, szczególnie po tak trudnym dla niego tygodniu i później jest wygwizdywany po wejściu na boisko było niewłaściwe. Wziąłem na siebie całą odpowiedzialność i zaakceptowałem konsekwencje. Mimo tego czułem, że muszę to powiedzieć."



To all the @England fans, I wanted to leave things at it was but tonight I have to speak again : it was hard for me to see my team mate get booed for something that was my fault. Joe hasn’t done anything wrong & for me to see someone who keeps his head down and work hard.. — Raheem Sterling (@sterling7) 14 listopada 2019





Jak donosi "The Telegraph" reprezentanci Anglii namawiają Southgate'a, by w najbliższą niedzielę wystawił w podstawowym składzie Gomeza i Sterlinga w konfrontacji z Kosowem. Mają już zapewniony awans na przyszłoroczne mistrzostwa Europy, a taki gest z pewnością pomoże zjednoczyć kadrę po przykrych wydarzeniach.