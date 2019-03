Mistrz Europy myśli o odejściu z Bayernu. "Nie czuję się tu szczęśliwy"

Sanches ma wrócić do Bayernu Monachium

Bawarczycy sięgnęli po utalentowanego portugalskiego pomocnika po wygranych przez reprezentację tego kraju mistrzostwach Europy 2016. Kontrakt podpisał do połowy 2021 roku, kosztował 35 mln euro. Do składu mistrza Niemiec jednak się nie przebił, potem stracił miejsce w reprezentacji. Odbudować próbował się na wypożyczeniu w Swansea. Tam również zawiódł.

Do Monachium wrócił przed początkiem bieżących rozgrywek. Początkowo był chwalony przez nowego trenera Niko Kovaca, ale mijały kolejne miesiące, a 21-latek, jeśli pojawiał się na boisku, to zazwyczaj na końcówki meczów.

"Dużo pracuję, a nie jest mi dane grać"

21 występów, na które złożyło się 717 minut, to nie jest to, na co liczył. Strzelił w nich jednego gola i zaliczył trzy asysty. Uderzył pięścią w stół i pożalił się niemieckim dziennikarzom.

Źródło: newspix.pl Renato Sanches aż pali się do gry

- Nie jestem tutaj szczęśliwy - wyznał w rozmowie z magazynem "Kicker". - Dużo pracuję, ale nie jest mi dane grać - dodał.

Teraz zapowiedział, że musi przyjrzeć się, "co jest dla niego najlepsze". - Chcę występować więcej, może w innym klubie. Muszę myśleć o tym, co jest dla mnie najważniejsze - oświadczył.