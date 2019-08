Pierwsze dąsy i kara w Bayernie. "Poprosiłem o pozwolenie na zmianę klubu"

17.08 | Najpierw strzał wślizgiem, potem z rzutu karnego - w ten sposób Robert Lewandowski zainaugurował nowy sezon Bundesligi. O ile gole z jedenastu metrów są czymś powszechnym u Polaka, to niecodziennie ogląda się w jego wykonaniu takie rajdy, jak przy pierwszym trafieniu z Herthą Berlin.

Mecze ligi niemieckiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl

Dwa gole Lewandowskiego. Bayern i tak nie wygrał Falstart Bayernu... czytaj dalej » - Nie jestem zły, aczkolwiek moja sytuacja nie jest dobra - "Kicker" cytuje 22-latka niezadowolonego ze swojego statusu w zespole.



W piątkowym meczu otwarcia Bundesligi, z Herthą w Monachium, wszedł na samą końcówkę zakończonego remisem spotkania.



W dwóch poprzednich występach, w Pucharze i Superpucharze Niemiec, spędził w sumie 83 minuty.



- Pięć minut, jak te z Herthą, zupełnie mi nie wystarczają. Ponieważ drugi sezon z rzędu moja sytuacja się nie zmienia, poprosiłem kierownictwo o pozwolenie na zmianę klubu - stwierdził zniecierpliwiony piłkarz, wyraźnie niezadowolony z roli rezerwowego.

Kovac ukarał Sanchesa

Według dziennika "Bild" riposta klubu były natychmiastowa. Sanchesowi potrącono z pensji 10 tys. euro, to kara od trenera Niko Kovaca, który zasygnalizował, że nie zamierza tolerować takich dąsów, zwłaszcza że sezon jeszcze na dobre się nie rozpoczął.