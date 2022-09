Ma prawie 39 lat i zadebiutował w reprezentacji. Bramkarz Holandii zapisał się w historii

POLSKA - HOLANDIA: RELACJA NA ŻYWO W EUROSPORT.PL

Na mecze z Polską i Belgią selekcjoner Oranje Louis van Gaal powołał aż czterech bramkarzy: Doświadczonego Jaspera Cillessena z NEC Nijmegen, Marka Flekkena z SC Freiburg oraz dwóch zawodników, którzy jeszcze nie mieli okazji dostąpić zaszczytu gry w narodowych barwach: Andriesa Nopperta z SC Heerenveen oraz Pasveera z Ajaksu Amsterdam. Specjalne treningi Holendrów przed meczem z Polską Trener... czytaj dalej »

Drugi najstarszy debiutant

Obecność w kadrze tego ostatniego była największą niespodzianką. W końcu to piłkarz, który 8 listopada skończy już 39 lat.

- Szukam prawdziwego pogromcy rzutów karnych, dlatego będziemy sprawdzać i analizować rozmaite opcje - zaznaczał podczas zgrupowania 71-letni szkoleniowiec.

Czy najbardziej zachwycił go właśnie bramkarz Ajaksu, który w ośmiu spotkaniach tego sezonu w Eredivisie i Lidze Mistrzów zachował pięć czystych kont? Wiele na to wskazuje.

To właśnie Pasveer wyszedł w pierwszym składzie Holendrów na Stadionie Narodowym w Warszawie w meczu 5. kolejki Ligi Narodów z Polakami.

W ten sposób został drugim najstarszym graczem w reprezentacji Holandii. Starszy od niego był jedynie Sander Boschker, który na mundialu w 2010 roku w RPA w wieku 39 lat debiutował w kadrze w meczu przeciwko Ghanie. Na jednym występie też poprzestał. Jak będzie w przypadku Pasveera?