Nikt nie chciał wygrać w Szczecinie. Zachwycił tylko gol Majewskiego

Modernizowany, częściowo wyłączony z użytku stadion Pogoni powoli pogrąża się w ruinie, ale Majewski popisał się golem z serii "stadiony świata".

W doliczonym czasie pierwszej połowy Mariusz Malec dośrodkował na prawą część pola karnego, a tam do strzału fenomenalnie złożył się 32-letni pomocnik. Majewski uderzał z ostrego kąta z siedmiu-ośmiu metrów, ale wyszło perfekcyjnie. Piłka minęła Jasmina Buricia i wpadła przy dalszym słupku.

Majewski w pierwszej części mógł mieć jeszcze jedną okazję do wyrównania, ale przy jego trafieniu sędzia dopatrzył się pozycji spalonej jednego z kolegów.

Po przerwie obie drużyny były już myślami przy przerwie wakacyjnej. Pogoń wydawała się zadowolona ze skromnego prowadzenia, a goście sprawiali wrażenie, jakby jeszcze świętowali niedawne zwycięstwo w klasyku z Legią.

W 82. minucie coś z niczego, w stylu Majewskiego z pierwszej części gry, próbował zrobić Łukasz Trałka. Po dośrodkowaniu z prawej strony kapitan Lecha popisał się efektownym wolejem prawą nogą, ale potężnie kopnięta piłka zatrzymała się na spojeniu bramki Jakuba Bursztyna.

Wydawało się, że zamknie to Lechowi drogę do wyrównania, ale z pomocą gościom przyszli gospodarze. W 88. minucie slalom w polu karnym Pogoni urządził sobie Pedro Tiba, a piłkę do własnej bramki skierowali wspólnymi siłami Kamil Drygas z wprowadzonym po przerwie Jakubem Bartkowskim.

Pogoń Szczecin - Lech Poznań 1:1 (1:0)

Bramki: Radosław Majewski (45.) - Kamil Drygas (88. samobójczy)

Pogoń Szczecin: Jakub Bursztyn - David Stec, Sebastian Walukiewicz (87. Jakub Bartkowski), Mariusz Malec, Ricardo Nunes - Santeri Hostikka (72. Michał Żyro), Zvonimir Kozulj, Tomas Podstawski, Kamil Drygas, Radosław Majewski - Iker Guarrotxena (61. Soufian Benyamina)

Lech Poznań: Jasmin Buric - Robert Gumny, Thomas Rogne, Rafał Janicki, Wołodymyr Kostewycz - Tymoteusz Klupś (91. Nikola Vujadinovic), Łukasz Trałka, Maciej Gajos (57. Maciej Makuszewski), Pedro Tiba, Kamil Jóźwiak (78. Piotr Tomasik) - Filip Marchwiński.