Liverpool z zaciągniętym hamulcem ręcznym. Tylko remis z West Hamem United

ZAPIS RELACJI NA ŻYWO

0:4, 1:4, 1:4, 0:4 – o czterech ostatnich ligowych starciach z Liverpoolem kibice Młotów pewnie nie chcieli zbytnio pamiętać. Dodając do tego dwie ostatnie porażki do zera w Premier League z Bournemouth (0:2) i Wolverhampton Wanderers (0:3), nastroje fanów drużyny z Londynu przed meczem z liderem nie mogły być najlepsze.

Nadzieję dla West Hamu United mógł być fakt, że w tym sezonie drużyna była w stanie zmobilizować się na starcia z mocnymi rywalami, punktując w konfrontacjach z Chelsea (0:0), Manchesterem United (3:1) czy Arsenalem (1:0). Dobrą wiadomością dla Manuela Pellegriniego był również stan zdrowia Łukasza Fabiańskiego.

Polski bramkarz po spotkaniu z Wolves narzekał na uraz barku i jego występ przeciwko Liverpoolowi długo stał pod znakiem zapytania. Ostatecznie "Fabian” znalazł się w poniedziałek w wyjściowym składzie swojej ekipy. Chilijski menedżer miał jednak co łatać – z powodu różnych kontuzji nie mógł on skorzystać m.in. z Marko Arnautovicia, Fabiana Balbueny i Samira Nasriego.

Młoty odważnie zaczęły. Javier Hernandez dwa razy na początku meczu spróbował szczęścia z dystansu. Za pierwszym razem minimalnie przestrzelił, a następnie dobrą interwencją popisał się Alisson.

W 20. minucie nieprzyjemny dla bramkarza strzał oddał Roberto Firmino. Piłka skozłowała przed Fabiańskim, ale nie zmyliło do Polaka, który pewnie złapał futbolówkę.

"Wielbłąd" sędziego z chorągiewką

Kolejna akcja przyniosła Liverpoolowi gola. Bez krycia w polu karnym znalazł się Sadio Mane. Senegalczyk miał mnóstwo czasu, by spokojnie przymierzyć. Fabiański nie miał szans. Jak pokazała powtórka, gol nie powinien jednak zostać uznany, gdyż James Milner, który zaliczył przy tym trafieniu asystę, był wcześniej na wyraźnym spalonym. System wideoweryfikacji, a więc VAR w tym sezonie nie mógł jeszcze pomóc głównemu sędziemu, bo w Premier League wciąż go nie ma.

Lucky, lucky Liverpool! James Milner assisted Sadio Mane, but was clearly offside right in front of the linesman



What a huge moment this could be in the title race pic.twitter.com/OPrxDmMsZf — Soccer AM (@SoccerAM) February 4, 2019

Goście nie cieszyli się długo z prowadzenia. W 28. minucie, po sprytnie rozegranym rzucie wolnym przez Felipe Andersona, Alissona płaskim strzałem w okolice dalszego słupka zaskoczył Michail Antonio. Skrzydłowy podtrzymał swoją serię – przeciwko Liverpoolowi trafiał w lidze w każdym z czterech sezonów w barwach Młotów.

Niewiele brakowało, a to gospodarze schodziliby na przerwę w znacznie lepszych humorach. Po idealnej centrze Felipe Andersona piękny strzał głową oddał Declan Rice. Młody defensywny pomocnik pomylił się o centymetry.

Wyblakli The Reds

Liverpool nie prezentował się tego dnia najlepiej. Słabo wyglądał również Mohamed Salah. Dopiero w 61. minucie pokazał się z nieco lepszej strony. Z narożnika pola karnego oddał techniczny strzał na bramkę gospodarzy, ale Fabiański był dobrze ustawiony.

Ostatecznie West Ham United zremisował w Londynie z Liverpoolem 1:1. Dla lidera Premier League było to drugie potknięcie z rzędu. Wcześniej również tylko zremisowali z Leicester City. Niebezpiecznie topnieje przewaga The Reds nad Manchesterem City. Drużyna Pepa Guardioli traci do ekipy Juergena Kloppa już tylko trzy punkty.